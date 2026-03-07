El Eskisehirsporm, el club más "español" de Turquía lleva décadas tocando "España cañí"

Ilya U. Topper

Estambul, 7 mar (EFE).- Un estadio cualquiera de Turquía. Salen los jugadores al césped y empiezan a sonar los acordes de "España cañí"... Sí: este pasodoble forma parte de la cultura del Eskisehirspor, un club de Anatolia que actualmente juega en cuarta división, pero que vivió grandes tiempos.

"'España cañí' se toca en todos los partidos, especialmente al salir los jugadores, sea en casa, sea fuera, se identifica con la cultura de la afición del Eskisehirspor", señala a EFE Alican Döser, miembro de la directiva del club.

El origen de la tradición hay que buscarlo en el ambiente cosmopolita reinante en Turquía hacia la década de 1970, cuando el club celebraba sus mayores éxitos, llegando tres veces a ser subcampeón de la Liga y ganando varias copas.

Fundado en 1965 en Eskisehir, una ciudad universitaria en el oeste de Turquía, hoy de 800.000 habitantes, el club empezó pisando fuerte y disputaba la hegemonía a los 'tres grandes' de Estambul, el Galatasaray, el Fenerbahçe y el Besiktas.

La nueva "estrella de Anatolia" no solo desafiaba a los clubes de la metrópoli en lo deportivo: "Con la afición marcando la atmósfera en el estadio de forma organizada, con ritmos propios, el Eskisehirspor se convirtió en un pionero de la moderna cultura de la afición en Turquía", explica Döser.

Fue también de los primeros en organizar el traslado de miles de seguidores a los estadios donde jugaba de visita, con grandes coreografías de música y letreros de cartón: en 1995, unos 35.000 hinchas viajaron a la vecina provincia de Konya para animar a su equipo.

Estas coreografías las dirigió durante décadas, como un auténtico jefe de orquesta, 'Amigo Orhan', un ya legendario hincha, que falleció el año pasado a los 89 años.

¿Otro vínculo con España? No directamente: la palabra española 'amigo' para quienes se dedican a animar a la hinchada forma parte del vocabulario turco e incluso cuenta con el sustantivo "amigoluk" para esta actividad.

El objetivo de Orhan era unir a toda Eskisehir alrededor del equipo y "sacudir la hegemonía de Estambul", pero, sobre todo, hacer disfrutar al público.

"Para la afición, el aire de carnaval, el disfrutar en la tribuna, importa más que ganar o perder" era una de las frases de Orhan Erpek, 'Amigo Orhan'.

Con ese espíritu, en los 1980, el ambiente en el estadio solía estar tan caldeado que la prensa acuñó el titular "Ni el River Plate, ni el Maracaná, esto es el Estadio Atatürk del Eskisehir", frase que sigue siendo un lema de la afición.

"La adopción de 'España cañí' fue parte de esta cultura, ya que un pasodoble tiene un ritmo muy adecuado para los tiempos de la marcha y las aclamaciones masivas y tocar la canción funciona como una locomotora del ambiente", detalla Döser.

Ocasionalmente se tocan en la tribuna también algunas piezas latinoamericanas, pero el ritmo más conocido, convertido en clásico, es sin duda "España cañí", asegura el directivo.

La adopción de esta melodía, compuesta por Pascual Marquina Narro en 1923, le parece a Döser "natural", dada "las semejanzas culturales en música, ritmo y pasión por el fútbol en dos países mediterráneos, como son Turquía y España".

También pudo influir que el Eskisehir fue uno de los primeros clubes turcos en jugar contra un equipo español, concretamente contra el Sevilla en 1970, perdiendo 1-0 en el Sánchez Pizjuan, pero ganando 3-1 en casa en el partido de vuelta, recuerda.

El próximo partido internacional se antoja lejano, ya que el club hoy juega en cuarta, tras una historia de altibajos que lo llevó a la Liga Europa en 2011 y a la final de la Copa turca en 2014, pero lo vio descender después hasta regional amateur.

Pero el club sí participará en una competición europea el 17 de este mes en Bruselas: es uno de los tres finalistas al premio Mobility Action 2025 de la Semana Europea de la Movilidad, por incentivar a través de la plataforma ESESHub+ de su afición el uso de bicicleta y transporte público.

También esto, subraya Döser, forma parte de la cultura de la afición futbolera del club, manteniendo vivo el espíritu de los 'Amigos'. EFE

