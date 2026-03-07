Espana agencias

El duelo entre Ayuso y Vingegaard ilumina la "Carrera del Sol"

Guardar

Redacción deportes, 7 mar (EFE).- Se anima la temporada World Tour con el comienzo de la 84 edición de la París Niza, la "Carrera del Sol" que se disputa desde este domingo hasta el día 15 con nombres destacados del pelotón, como el danés Jonas Vingegaard, quien debuta en la temporada, y los españoles Juan Ayuso y Carlos Rodríguez.

La París Niza ofrece este año un recorrido para todos los gustos, de manera que velocistas, rodadores y escaladores tendrán sus oportunidades, aunque serán éstos últimos los que decidan el último fin de semana. La gran atracción será la reaparición del danés Jonas Vingegaard (Visma) una vez superados los problemas físicos.

  Vingegaard, ganador de 2 Tours de Francia y de la Vuelta 2025, regresa a la competición en su camino hacia el Giro de Italia, primer gran objetivo de la temporada. Desde el Europeo en octubre pasado no se ha puesto un dorsal, pero a la París Niza acude a mostrar galones en la lucha por la general.

Entre sus rivales aparece con luz propia el español Juan Ayuso (Lidl Trek), con la moral alta tras estrenar su nuevo maillot con victoria en la general de la Vuelta al Algarve. El de Jávea discutirá el triunfo final en Niza rodeado de un equipo potente que incluye a Skjelmose, Kamna y Vacek entre otros.

Al duelo entre el danés y el español se apuntarán otros corredores con serias opciones. Al final no podrá salir el portugués Joao Almeida (UAE), segundo en la Comunitat Valenciana y tercero en el Algarve, por lo que el UAE dependerá en la general de Marc Soler, Igor Arrieta y Sivakov.

También se espera protagonismo del Ineos Grenadiers, con Carlos Rodríguez, el de Almuñécar, con deseos de mostrar esta temporada el corredor que lleva dentro. Acaba de ser segundo en el Tour de Provenza, y tendrá como compañero de filas al británico y revelación en 2025 Oscar Onley, cuarto en el pasado Tour de Francia.

Entre París y Niza será interesante ver en acción a corredores llamados a tener protagonismo en sus equipos. En Movistar ilusiona el vallisoletano Iván Romeo, ganador de la Vuelta a Andalucía, y también el venezolano Orluis Aular, dispuesto a dar alegrías al esprint. Pablo Castrillo, Raúl García Pierna, Jefferson Cepeda, Michel Hessmann y Lorenzo Milesi completan la escuadra española.

Para las etapas que terminen al esprint, que serán 2 ó 3, hay una lista importante de aspirantes. Es baja el australiano Michael Matthews (Team Jayco AlUla), por fracturas en ambas muñecas, pero la nómina se realza con Biniam Girmay (NSN Cycling), Phil Bauhaus (Bahrain), Bryan Coquard (Cofidis) y Alberto Dainese (Soudal).

La 84ª edición de la "Carrera del sol" ofrece terreno y opciones para todo tipo de corredor, se podrán lucir los velocistas, habrá jornadas expuestas al viento, una contrarreloj por equipos, finales quebrados y etapas complicadas de montaña, incluidos 3 finales en alto.

El primer día en Achères ya promete movimiento con un circuito final en Carrières-sous-Poissy, donde la Cota de Chanteloup-les-Vignes puede romper el pelotón. La segunda entre Épône y Montargis por las llanuras de Gâtinais será un escenario propicio para que se produzcan abanicos o para llegada al esprint.

Se espera con interés la contrarreloj por equipos de la tercera jornada, de 23 km en Cosne-Cours-sur-Loire, donde los equipos de los favoritos deberán poner a su líder lo más alto posible. Después de la cita con el reloj la carrera se adentra en el Morvan, con la meta en alto de Uchon (8 km al 4,5 por ciento) como juez de la etapa y examen para la general. .

A partir del viernes día 13 la dureza va en aumento. La quinta etapa es la más larga con 205 km y la de mayor desnivel con llegada a Colombier-le-Vieux. Un día complicado que dará paso la llegada a Apt, con una ascensión decisiva situada dentro de los últimos cinco kilómetros, la Cota de Saignon (2a, 4 km al 5).

  La séptima etapa partirá desde El paseo de los Ingleses de Niza rumbo a Auron, con meta en alto después de 7,3 km al 7,2). Si la general no está decidida el domingo día 15 termina la carrera en un circuito final en torno al estadio de la Riviera y un total de 5 cotas, la última la del Linguador (3,3 km al 8,8 por ciento), un muro que puede deparar sorpresas de última hora.

Día Etapa                 Recorrido                Km       Tipo

8  1a      Achères - Carrières-sous-Poissy       171  Media Mont

9   2a             Épône - Montargis               187   Media Mont

  10  3a Cosne-Cours-sur-Loire - Pouilly-sur-Loire 23,5 CRE

  11  4a              Bourges - Uchon               195  Final alto

12  5a   Cormoranche-sur-Saône-Colombier-le-Vieux 205   Montaña

13 6a             Barbentane > Apt              179   Montaña

14  7a               Niza- Auron                 138   Final alto

15  8a               Niza-Niza                    145   Montaña

.- Últimos vencedores:

. 2025. Matteo Jorgenson (EE.UU)

  . 2024. Matteo Jorgenson (EE.UU)

  . 2023. Tadej Pogacar (SVL)

  . 2022. Primoz Roglic (SVL). EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Hadjar: “Quiero mantener la posición”

Infobae

Los equipos de emergencias prosiguen con la búsqueda del hombre desaparecido en una riera

Infobae

Una persona fallecida al volcar un turismo en Salas de los Infantes (Burgos)

Infobae

Solo el 44,2% de los detenidos por yihadismo en España en la última década fueron juzgados y el 82,2% condenados

Solo el 44,2% de los

Ana Bas, médica rural: "Ser mujer te aporta más sensibilidad y empatía con los pacientes"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

EEUU traslada aviones para sus

EEUU traslada aviones para sus ataques en Irán pasando por Rota: usa escalas en otras bases militares europeas y así esquiva el veto de España

Pedro Sánchez publica un artículo en ‘The Economist’ y apunta a Trump: “Lo ingenuo es creer que un intercambio de misiles conducirá a algo bueno”

El Gobierno multa con 25.200 euros a Vodafone por los fallos en las pulseras para maltratadores

Una nueva DANA llega este sábado a toda España: las comunidades más afectadas

Vox vuelve a rechazar a María Guardiola en Extremadura y tumba la investidura

ECONOMÍA

Hay más mujeres trabajadoras que

Hay más mujeres trabajadoras que nunca en España, pero siguen siendo más precarias que los hombres: el 88% se concentra en el sector servicios

“Huelga a la japonesa”: los taxistas ofrecerán viajes gratis durante Fallas y la Magdalena en su batalla contra los VTC

Las gasolineras que más han subido sus precios en España desde que comenzó el conflicto EEUU-Irán

Un experto en finanzas explica cuánto cuesta grabar un programa de ‘El Hormiguero’: “La productora gana más de 40.000 euros por programa”

El lobo, el conejo y el jabalí: la expansión descontrolada de la fauna silvestre preocupa a agricultores y ganaderos

DEPORTES

Josep Maria Bartomeu, expresidente del

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”

Fede Valverde salva en el último minuto a un Real Madrid sin brillo frente al Celta de Vigo

Kylian Mbappé ya tiene carnet: el futbolista del Real Madrid conduce por primera vez su BMW de 140.000 euros sin la ‘L’

Polémica por el peligroso adelantamiento en bicicleta de Aleix Espargaró: “Es línea discontinua, con visibilidad clara y a un coche que iba a 30 km/h”

LaLiga lanza su primera “Jornada Retro”: cuándo será y qué equipos participan