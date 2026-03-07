El duelo entre Ayuso y Vingegaard ilumina la "Carrera del Sol"

Redacción deportes, 7 mar (EFE).- Se anima la temporada World Tour con el comienzo de la 84 edición de la París Niza, la "Carrera del Sol" que se disputa desde este domingo hasta el día 15 con nombres destacados del pelotón, como el danés Jonas Vingegaard, quien debuta en la temporada, y los españoles Juan Ayuso y Carlos Rodríguez.

La París Niza ofrece este año un recorrido para todos los gustos, de manera que velocistas, rodadores y escaladores tendrán sus oportunidades, aunque serán éstos últimos los que decidan el último fin de semana. La gran atracción será la reaparición del danés Jonas Vingegaard (Visma) una vez superados los problemas físicos.

Vingegaard, ganador de 2 Tours de Francia y de la Vuelta 2025, regresa a la competición en su camino hacia el Giro de Italia, primer gran objetivo de la temporada. Desde el Europeo en octubre pasado no se ha puesto un dorsal, pero a la París Niza acude a mostrar galones en la lucha por la general.

Entre sus rivales aparece con luz propia el español Juan Ayuso (Lidl Trek), con la moral alta tras estrenar su nuevo maillot con victoria en la general de la Vuelta al Algarve. El de Jávea discutirá el triunfo final en Niza rodeado de un equipo potente que incluye a Skjelmose, Kamna y Vacek entre otros.

Al duelo entre el danés y el español se apuntarán otros corredores con serias opciones. Al final no podrá salir el portugués Joao Almeida (UAE), segundo en la Comunitat Valenciana y tercero en el Algarve, por lo que el UAE dependerá en la general de Marc Soler, Igor Arrieta y Sivakov.

También se espera protagonismo del Ineos Grenadiers, con Carlos Rodríguez, el de Almuñécar, con deseos de mostrar esta temporada el corredor que lleva dentro. Acaba de ser segundo en el Tour de Provenza, y tendrá como compañero de filas al británico y revelación en 2025 Oscar Onley, cuarto en el pasado Tour de Francia.

Entre París y Niza será interesante ver en acción a corredores llamados a tener protagonismo en sus equipos. En Movistar ilusiona el vallisoletano Iván Romeo, ganador de la Vuelta a Andalucía, y también el venezolano Orluis Aular, dispuesto a dar alegrías al esprint. Pablo Castrillo, Raúl García Pierna, Jefferson Cepeda, Michel Hessmann y Lorenzo Milesi completan la escuadra española.

Para las etapas que terminen al esprint, que serán 2 ó 3, hay una lista importante de aspirantes. Es baja el australiano Michael Matthews (Team Jayco AlUla), por fracturas en ambas muñecas, pero la nómina se realza con Biniam Girmay (NSN Cycling), Phil Bauhaus (Bahrain), Bryan Coquard (Cofidis) y Alberto Dainese (Soudal).

La 84ª edición de la "Carrera del sol" ofrece terreno y opciones para todo tipo de corredor, se podrán lucir los velocistas, habrá jornadas expuestas al viento, una contrarreloj por equipos, finales quebrados y etapas complicadas de montaña, incluidos 3 finales en alto.

El primer día en Achères ya promete movimiento con un circuito final en Carrières-sous-Poissy, donde la Cota de Chanteloup-les-Vignes puede romper el pelotón. La segunda entre Épône y Montargis por las llanuras de Gâtinais será un escenario propicio para que se produzcan abanicos o para llegada al esprint.

Se espera con interés la contrarreloj por equipos de la tercera jornada, de 23 km en Cosne-Cours-sur-Loire, donde los equipos de los favoritos deberán poner a su líder lo más alto posible. Después de la cita con el reloj la carrera se adentra en el Morvan, con la meta en alto de Uchon (8 km al 4,5 por ciento) como juez de la etapa y examen para la general. .

A partir del viernes día 13 la dureza va en aumento. La quinta etapa es la más larga con 205 km y la de mayor desnivel con llegada a Colombier-le-Vieux. Un día complicado que dará paso la llegada a Apt, con una ascensión decisiva situada dentro de los últimos cinco kilómetros, la Cota de Saignon (2a, 4 km al 5).

La séptima etapa partirá desde El paseo de los Ingleses de Niza rumbo a Auron, con meta en alto después de 7,3 km al 7,2). Si la general no está decidida el domingo día 15 termina la carrera en un circuito final en torno al estadio de la Riviera y un total de 5 cotas, la última la del Linguador (3,3 km al 8,8 por ciento), un muro que puede deparar sorpresas de última hora.

Día Etapa Recorrido Km Tipo

8 1a Achères - Carrières-sous-Poissy 171 Media Mont

9 2a Épône - Montargis 187 Media Mont

10 3a Cosne-Cours-sur-Loire - Pouilly-sur-Loire 23,5 CRE

11 4a Bourges - Uchon 195 Final alto

12 5a Cormoranche-sur-Saône-Colombier-le-Vieux 205 Montaña

13 6a Barbentane > Apt 179 Montaña

14 7a Niza- Auron 138 Final alto

15 8a Niza-Niza 145 Montaña

.- Últimos vencedores:

. 2025. Matteo Jorgenson (EE.UU)

. 2024. Matteo Jorgenson (EE.UU)

. 2023. Tadej Pogacar (SVL)

. 2022. Primoz Roglic (SVL). EFE