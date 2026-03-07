El Covirán busca la sorpresa y aferrarse a la permanencia

Granada, 7 mar (EFE).- El Covirán Granada, colista de la Liga Endesa, visita este domingo al Joventut en Badalona con la intención de dar la sorpresa y conseguir una victoria que le permita aferrarse a una permanencia que cada vez tiene más complicada.

El equipo andaluz llega al partido después de haber intentado resetear durante las semanas de parón en la competición nacional, aunque las lesiones, la ausencia de internacionales y la marcha de su propio entrenador, Arturo Ruiz, con la selección española no le han permitido tener continuidad en el trabajo.

El Covirán Granada vive un desastroso momento, ya que está hundido en la cola de la clasificación con sólo un triunfo y 19 partidos perdidos en las veinte jornadas disputadas, los peores números de cualquier equipo en la historia de la ACB.

Los rojinegros no ganan desde que lo hicieran en la sexta jornada ante el Valencia Baskek, acumulando desde entonces catorce derrotas consecutivas y habiendo perdido esta campaña todos los encuentros que han disputado como visitantes.

De ahí que la idea de ganar en Badalona a un Joventut enchufado y que está cuajando una gran campaña parezca más una gesta que una posibilidad real, aunque con esa idea acuden al partido los de Arturo Ruiz.

El Covirán Granada perdió con claridad por 94-79 ante el Real Madrid en su último desplazamiento y se ha venido abajo del todo al perder como local tres partidos en las cuatro últimas jornadas, el más reciente por 83-90 ante el Dreamland Gran Canaria.

Por si todo lo relatado fuera poco, el cuadro granadino tiene como añadido las bajas con las que afronta el choque, ya que no podrán jugar al haber llegado lesionados de estar con sus selecciones el alero francés William Howard y el ala-pívot georgiano Beqa Burjanadze.

Estas ausencias se unen a las de larga duración del escolta montenegrino Jovan Kljajic y del alero finlandés Elias Valtonen, en proceso de mejora pero aún no disponibles.

La única buena noticia para Ruiz es que volverá a jugar el base internacional español Lluis Costa, ya recuperado tras haber faltado por lesión a los últimos partidos.

El choque ante el Joventut servirá para que debute con el Covirán Granada el alero estadounidense Javan Johnson, fichado justo antes del parón en la Liga Endesa y que tratará de aportar a los andaluces lanzamiento exterior. EFE

