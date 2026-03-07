El Breogán mide las dudas del Barça

Lugo, 7 (EFE).- Tres derrotas consecutivas, las dos de esta semana en la Euroliga (en las pistas de Virtus Bolonia y Olimpia Milán) y la sufrida frente al Baskonia en las semifinales de la Copa del Rey, exigen una reacción del Barça en la pista del Río Breogán, a donde llega después de rozar una épica remontada en Milán.

“Nuestro tercer cuarto es inaceptable”, dijo tras el encuentro el técnico azulgrana, Xavi Pascual. Un aviso para su equipo, que encajó 32 puntos en ese tercer asalto, 23 más de los que recibió en el último.

La reconstrucción azulgrana ha venido desde una mejoría defensiva. El nuevo Barça es mucho más rocoso que el de Peñarroya. Y eso exigirá un nivel altísimo al ataque del Breogán, un equipo que tiene en su lanzamiento exterior una de sus principales armas.

El equipo de Luis Casimiro promedia más de 90 puntos por partido y el Barça apenas recibe 74 desde el relevo en su banquillo. El acierto de Andric, Cook, Russell y Francis Alonso, los referentes exteriores del Breogán, será clave para evitar la tercera derrota consecutiva en el Pazo. También el trabajo del croata Danko Brankovic en la pintura, al que la probable baja del danés Bakary Dibba, que sigue sin recuperarse de las molestias que ya le impidieron jugar los últimos partidos, exigirá un esfuerzo mayor.

Este encuentro, correspondiente a la jornada 21 de la liga Endesa, comenzará a las 12.15 horas y será dirigido por los colegiados Carlos Peruga, Francisco Araña y David Sánchez Benito. EFE

