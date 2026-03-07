Espana agencias

El Bàsquet Girona quiere retomar su buena dinámica contra el Unicaja

Girona, 7 mar (EFE).- El Bàsquet Girona, décimo clasificado de la Liga Endesa tras sumar cuatro triunfos en los últimos cinco partidos (10 victorias y 10 derrotas), retomará este domingo (12:00 CET) la competición con un partido en casa contra el Unicaja (6º, 13/7) y con la ambición de alimentar su buena dinámica.

El equipo presidido por Marc Gasol y entrenado por Moncho Fernández llegó al parón por la Copa del Rey y las ventanas FIBA después de cerrar la mejor primera vuelta de su historia en la ACB y de abrir la segunda con una ajustada derrota ante el Barça (97-92) y con un triunfo en casa del Hiopos Lleida (81-93).

El Girona ha dado un paso adelante en la presente temporada, después de tres años de sufrir para lograr la permanencia. Ya tiene la salvación encarrilada, con seis victorias sobre el descenso a falta de 14 jornadas, y quiere soñar con jugar en Europa. Incluso está a tan solo dos triunfos de los puestos que dan acceso a las eliminatorias por el título.

El conjunto catalán afronta un marzo complicado, con partidos contra el Unicaja, el MoraBanc Andorra (16º, 5/15), el único rival directo del mes, el Real Madrid (1º, 18//2) y el Baskonia (5º, 13/6), el flamante campeón de la Copa del Rey. Pero el excelente rendimiento del equipo hace que la afición de Fontajau sea optimista.

Una prueba más de la gran temporada del Girona es que el club ha tenido seis jugadores internacionales en esta ventana FIBA, la mitad del equipo: los españoles Pep Busquets y Sergi Martínez, los lituanos Martinas Geben y Mindaugas Susinskas, el argentino Pepe Vildoza y el montenegrino Derek Needham.

Busquets fue el máximo anotador del equipo en la victoria en la pista del Lleida (17 puntos), seguido de Mark Hughes (14) y un Nikola Maric que ha sido protagonista en los últimos días.

El pívot bosnio ha renovado por un año, más, hasta el final del curso que viene, consolidado como un jugador clave en la rotación de Moncho Fernánez, pues promedia 7,1 puntos, 3,2 rebotes, 6,9 créditos de valoración en 12 minutos por partido, y ha superado los diez puntos y los diez créditos de valoración en tres de los últimos cuatro encuentros.

El Girona tiene la baja por lesión del pívot argentino Juan Fernández y las dudas del escolta argentino Maxi Fjellerup y del alero Sergi Martínez, por un problema en el tobillo que sufrió con la selección española y que le ha impedido entrenar. EFE

