El Baskonia busca el bálsamo de la ACB ante un Lleida cómodo en mitad de la tabla

Vitoria, 7 mar (EFE).- Kosner Baskonia buscará despejarse de la resaca copera y encontrar el bálsamo de la Liga Endesa, tras las derrotas europeas, ante un Hiopos Lleida que viene de perder tres partidos pero está cómodo en la mitad de la tabla.

Los azulgranas deberán sobreponerse ante la plaga de lesiones que le azotan desde hace un mes y olvidar el triunfo copero, tras el cual el equipo ha disputado dos partidos muy flojos en Euroliga ante Valencia y París.

A las ausencias de Tadas Sedekerskis y Khalifa Diop, se unen las dudas del escolta Matteo Spagnolo y de Rodions Kurucs, que no participaron este viernes en Euroliga ante París Basketball, lo que deja el juego interior bajo mínimos.

A esto se añade la particular situación que tiene el entrenador Paolo Galbiati con sus extracomunitarios. Deberá dejar a dos fuera y todo apunta a que sean Markquis Nowell y Kobi Simmons, de manera que jueguen Forrest y Howard.

Por el lado catalán, Gyorgy Golomán arrastra molestias y Dani García podría debutar a las órdenes de Gerard Encuentra que busca darle la vuelta a las tres derrotas consecutivas de su equipo.

Los leridanos ya superaron a los azulgranas en el choque de la primera vuelta por 86-80 en un buen partido Melvin Ejim y James Batemon, el motor del equipo catalán.

Una victoria baskonista colocaría al equipo de Paolo Galbiati en la zona noble de la clasificación con un partido menos que sus rivales. EFE

jd/rc/og