El Barça busca impulso en la Liga Endesa

Barcelona, 7 mar (EFE).- El Barça, cuarto clasificado de la Liga Endesa, visitará este domingo (12:15 CET) la pista del Río Breogán, undécimo, en busca de una victoria que le ayude a recuperar la confianza perdida y a mitigar su mal momento de juego y resultados.

Tras el cambio radical que siguió a la llegada de Xavi Pascual al banquillo, con una racha de 21 victorias en 25 partidos entre todas las competiciones, el conjunto catalán ha entrado en barrena y ha encajado ocho derrotas en los doce encuentros más recientes.

Después de caer eliminado en las semifinales de la Copa del Rey ante el Kosner Baskonia (67-70), a la postre campeón, el Barça perdió en la Euroliga contra el Virtus Bolonia (85-80) el 25 de febrero y ante el Emporio Armani Milán (87-84) el pasado jueves.

En la derrota frente al equipo lombardo, el conjunto azulgrana volvió a transmitir síntomas de agotamiento, superado por el físico de su oponente en los dos lados de la pista durante tres cuartos (78-51 de parcial), blando en defensa y espeso en ataque.

Y aun así, rozó la remontada con un parcial de 9-33 en el último periodo, liderado por el alero Joel Parra y el ala-pívot Tornike Shengelia, que con 9 y 15 puntos, respectivamente, fueron dos de los jugadores más destacados, junto a los checos Jan Vesely (15) y Tomas Satoransky (11).

En esta tesitura, el Barça retomará la Liga Endesa tres semanas después con la necesidad de acercarse a la versión sólida y solidaria que le impulsó en los primeros meses de Pascual. Es, además, una competición en la que se ha mostrado muy regular desde la llegada del técnico de Gavà, con 12 victorias en 14 partidos.

El conjunto catalán ocupa la cuarta posición, con 14 victorias y seis derrotas, a cuatro triunfos del líder, el Real Madrid (18-2), y con un colchón de dos victorias sobre el Surne Bilbao (12-9), que es el noveno clasificado y marca el límite de los puestos de acceso a las eliminatorias por el título.

Delante estará el Río Breogán, un oponente al que ya superó en la primera vuelta (100-85) con una actuación coral que encabezó el alero Will Clyburn, con 21 puntos, en la faceta anotadora.

De hecho, el cuadro azulgrana cuenta con un balance histórico de cinco derrotas y 46 victorias frente al equipo gallego, aunque el Pazo dos Deportes es una pista exigente, como demuestra el tropiezo del curso pasado (77-70).

El conjunto azulgrana cuenta con la única baja confirmada del base Juan Núñez, en el tramo final de la recuperación de la lesión en la rodilla derecha que le ha mantenido toda la temporada alejado de las pistas, y deberá descartar a uno de sus tres extracomunitarios -Clyburn, el escolta Myles Cale y el ala-pívot Miles Norris-. EFE