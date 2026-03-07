Espana agencias

El Asisa Joventut vuelve al ruedo en la Liga Endesa con el flamante debut de Jabari Parker

Badalona (Barcelona), 7 mar (EFE).- El Asisa Joventut, octavo clasificado de la Liga Endesa, volverá al ruedo en la competición doméstica este domingo (12:30 CET) ante el colista, el Covirán Granada, con el flamante debut del ala-pívot estadounidense Jabari Parker como gran novedad.

"Parker es un jugador de un talento increíble, era la figura que queríamos y por la que hemos esperado estas semanas. Ofensivamente nos tiene que hacer mejores, pero debemos tener paciencia", ha asegurado el entrenador Dani Miret en unas declaraciones difundidas por el club.

La llegada del exjugador de la NBA y del Barça, que ya ha sido inscrito en la ACB tras confirmarse su cesión desde el Partizán de Belgrado y pasar correctamente la revisión médica, ha generado mucha ilusión en la afición verdinegra, y Miret ha querido rebajar un poco las expectativas.

"Parker ha llegado en muy buena predisposición, pero todo tiene un proceso. Delante tendremos a un Covirán Granada al que tenemos que respetar, son un equipo con buenos jugadores y que ya estuvieron a punto de ganar al Gran Canaria en la anterior jornada", ha afirmado.

El Joventut, que la última semana no tuvo compromisos oficiales debido al parón por las ventanas FIBA y que en la anterior cayó en los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Valencia Basket (95-84), volverá a jugar en el Olímpic un partido de ACB casi un mes después.

Antes de la disputa del torneo del K.O, los verdinegros acumularon dos triunfos consecutivos en la Liga Endesa, ante el Valencia Basket (90-87) y ante el Casademont Zaragoza (67-79).

Ahora, los de Dani Miret tendrán un partido trampa ante el colista de la competición justo 48 horas antes de disputar un choque clave en la Liga de Campeones ante el Würzburg alemán, que en caso de victoria les daría el billete para los cuartos de final.

En cuanto a la Liga Endesa, el Asisa Joventut es octavo en la clasificación con un balance de doce triunfos y ocho derrotas, y está a tan sólo una victoria del quinto clasificado, el Baskonia.

Por otro lado, los badaloneses empatan con el mismo balance tanto con La Laguna Tenerife como con el Surne Bilbao Basket, noveno, que es el primer equipo fuera de los puestos que dan acceso a las eliminatorias por el título pese a haber disputado un partido más.

Para el duelo ante el Covirán Granada, Miret tendrá la duda hasta última hora del base Guillem Vives, que sufrió un pequeño esguince de tobillo en uno de los entrenamientos de la semana. EFE

