El árbitro tuvo que aplicar el protocolo de racismo por un supuesto insulto a Kita

San Sebastián, 7 mar (EFE).- Justo antes de terminar el encuentro entre la Real Sociedad B y el Castellón, de la vigésima novena jornada de LaLioga Hypermotion, el árbitro tuvo que aplicar el protocolo de racismo por un supuesto insulto de un jugador del Castellón hacia el defensa japonés de la Real Sociedad B Kazunari Kita.

Según explica en el acta el árbitro en el minuto 94 se activó el protocolo antiracista debido a que Kazunari Kita le comentó que el jugador del Castellón Alberto Jiménez Benítez le dijo "puto chino", aunque precisa que no lo escuchó "ningún miembro del equipo arbitral".

La Real Sociedad B venció este sábado al Castellón en Zubieta (4-2) en un encuentro correspondiente a la vigésima novena jornada de LaLiga Hypermotion caótico y con muchas ocasiones para ambos equipos. EFE