El Andorra, con una mejoría de resultados, recibe un Sporting necesitado de victorias

Andorra La Vella/Gijón, 7 mar (EFE).- El FC Andorra, que ha despertado después de sumar cinco puntos de 21 en juego con dos victorias consecutivas, recibe este domingo (16.15 horas) a un Sporting de Gijón necesitado ya que se ha alejado de la zona de 'play-off' con tres empates seguidos.

El club del Principado, que cuenta con Carles Manso como cabeza visible de un equipo técnico liderado por Gerard Piqué, no podrá contar con los lesionados Álex Calvo, Manu Nieto y Edgar González y el sancionado Dani Villahermosa.

Los andorranos llegan al encuentro después de vencer por 2-1 al Real Zaragoza y golear por 1-4 al Córdoba. En los dos partidos demostró más solidez y también más eficacia de cara a portería.

La apuesta del club por Carles Manso y Gerard Piqué dirigiendo desde la grada debutó en el Molinón el 28 de noviembre con un empate a 1 después de avanzarse en el marcador con un gol de 'Lauti' De León y el empate llegó en el descuento con un penalti transformado por César Gelabert. En ese partido en Gijón, los andorranos jugaron una buena primera parte, pero en la segunda bajaron su rendimiento porque los asturianos apretaron más en busca de sumar los tres puntos y que acabó con empate por unas manos de Diego Alende.

Los dos equipos luchan por objetivos bien diferentes. El FC Andorra ha conseguido alejarse de la zona peligrosa y ya tiene los puestos de descenso a cinco puntos y el Sporting de Gijón tiene la zona de 'play-off' a tres puntos.

En febrero del 2023, el FC Andorra de Eder Sarabia venció por 1-0 con un gol de Sinan Bakis de penalti y en ese mismo año empataron a 0 en el Estadio Nacional. Será un partido especial para el delantero Jonathan Dubasin formado en la base del Enfaf, categorías inferiores de la Federación Andorrana de Futbol y de La Seu d'Urgell.

Por su parte, El Sporting llega con el reto de sumar la primera victoria de su historia en suelo andorrano.

Las dos ocasiones anteriores en las que los rojiblancos visitaron el Principado se saldaron con victoria local y empate, obteniendo mucho mejor balance en El Molinón, con dos triunfos y un empate en el último precedente entre ambos hace poco más de tres meses.

Una victoria igualmente importante en términos clasificatorios, pues los de Borja Jiménez vienen de encadenar tres empates consecutivos que le han mantenido a distancia de un partido de la zona de play-off, pero cada vez con más opciones de descolgarse, por lo que son tres puntos clave para no perder comba con el grupo de cabeza.

Para el encuentro, Jiménez mantiene a tres jugadores en la enfermería, casos de Nacho Martín, Loum y Andrés Cuenca por lesión, y suma en esta ocasión la baja del central Pablo Vázquez, que tendrá que cumplir un partido de sanción al ver la quinta amarilla del curso la pasada jornada ante el Leganés.

Por otro lado, sigue como duda el también central Lucas Perrin, que atraviesa un proceso febril que le impidió entrenar con normalidad la segunda mitad de la semana, por lo que es probable que el técnico abulense cite a algún zaguero del filial para completar la convocatoria, casos de Alex Diego o Adrián Sancho.

Ese será, presumiblemente, el único cambio en el once respecto al del lunes, con Yáñez en portería, Rosas por la derecha, Curbelo y Diego Sánchez como pareja de centrales, liberando este último el lateral izquierdo para la entrada de Brian Oliván, que volvería a la titularidad.

Por delante, Manu Rodríguez, Corredera y Gelabert ocuparían la zona ancha, mientras que repetirían como tridente ofensivo Dubasin por la derecha, Gaspar por la izquierda y Juan Otero en punta.

- Alineaciones probables:

FC Andorra: Owono; Carrique, Gael Alonso, Diego Alende, Martí Vilà; Sergio Molina, Théo Le Normand, Yeray Cabanzón; Josep Cerdà, Min-su y 'Lauti' De León.

Sporting de Gijón: Yáñez; Rosas, Curbelo, Diego Sánchez, Oliván; Manu Rodríguez, Corredera; Dubasin, Gelabert, Gaspar Campos y Otero.

Árbitro: Manuel Jesús Orellana Cid (Comité andaluz).

Hora: 16.15 horas

Estadio: Nou Estadi de la FAF de Encamp. EFE

