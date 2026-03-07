El alcalde González Andrade y la diputada Vega quieren relevar a Gallardo en Extremadura

Badajoz/Mérida, 7 mar (EFE).- El alcalde de Olivenza (Badajoz), Manuel José González Andrade, y la diputada regional Soraya Vega han dado a conocer este sábado sus respectivas precandidaturas para optar a la Secretaría General del PSOE de Extremadura y suceder a Miguel Ángel Gallardo.

Para la diputada socialista Soraya Vega, que sería la primera secretaria general del partido en la región, es el momento de que una mujer lidere el PSOE de Extremadura.

Según ha dicho, "muchas compañeras y compañeros", en las últimas semanas, la han llamado para pedirle que dé el paso a liderar la "recuperación" del PSOE y también de Extremadura.

"Así que sólo puedo decir que sí, con mucha humildad también, con mucha ilusión, porque soy plenamente consciente de que el Partido Socialista es quien ha asegurado los mayores avances de esta tierra y será el Partido Socialista quien también asegure los mayores avances que aún le queda a Extremadura por venir", ha reconocido.

Ambos precandidatos han coincidido en que Extremadura está viviendo "un momento muy complicado".

"El PSOE se va a recuperar para volver a poner en el centro a la gente, en el centro de la política, las ideas, los valores", ha justificado la precandidata socialista antes del acto institucional por el Día de la Mujer en la Asamblea extremeña.

Para el alcalde oliventino, su candidatura está centrada en el “consenso” y en el “trabajo en equipo”.

Manuel José González Andrade ha afirmado, en una comparecencia en Olivenza, que “los resultados del 21 de diciembre supusieron un mazazo para la familia socialista extremeña”.

Las últimas elecciones, en su opinión, fueron un "mensaje contundente de cambio enviado por la ciudadanía” y “si se quiere volver a ser herramienta útil de transformación de esta tierra hay que saber leer el mensaje con humildad y valentía".

Así, ha apostado por un "renovación profunda" en el partido, "no solo con un simple cambio de caras, sino un cambio de actitud, de ideas y de formas de hacer política”.

Por todo ello, el alcalde de Olivenza ha presentado su precandidatura, una decisión “meditada” que asume “desde la máxima responsabilidad” y con la convicción de que “cada militante es una pieza fundamental de este proyecto”.

Además, la portavoz de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, no ha descartado este sábado presentarse y se ha puesto "a disposición del partido", "priorizando" los intereses del partido a los propios, ha señalado, y apostando por la "unidad".

Gutiérrez, quien ya disputó la secretaría a Miguel Ángel Gallardo en primarias, ha participado este sábado en el acto institucional por el Día de la Mujer en la Asamblea, tras el cual ha atendido a los medios.

Las primarias del PSOE de Extremadura se celebrarán el 11 de abril y, si es necesaria, una segunda vuelta de votación el 19 de abril.

El plazo para presentar precandidautras ya está abierto y termina el 12 de marzo.

Desde este sábado se abre el periodo de recogida de avales -un mínimo del 12 % y un máximo del 15 % del censo socialista. EFE

