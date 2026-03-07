Espana agencias

El alcalde González Andrade y la diputada Vega quieren relevar a Gallardo en Extremadura

Guardar

Badajoz/Mérida, 7 mar (EFE).- El alcalde de Olivenza (Badajoz), Manuel José González Andrade, y la diputada regional Soraya Vega han dado a conocer este sábado sus respectivas precandidaturas para optar a la Secretaría General del PSOE de Extremadura y suceder a Miguel Ángel Gallardo.

Para la diputada socialista Soraya Vega, que sería la primera secretaria general del partido en la región, es el momento de que una mujer lidere el PSOE de Extremadura.

Según ha dicho, "muchas compañeras y compañeros", en las últimas semanas, la han llamado para pedirle que dé el paso a liderar la "recuperación" del PSOE y también de Extremadura.

"Así que sólo puedo decir que sí, con mucha humildad también, con mucha ilusión, porque soy plenamente consciente de que el Partido Socialista es quien ha asegurado los mayores avances de esta tierra y será el Partido Socialista quien también asegure los mayores avances que aún le queda a Extremadura por venir", ha reconocido.

Ambos precandidatos han coincidido en que Extremadura está viviendo "un momento muy complicado".

"El PSOE se va a recuperar para volver a poner en el centro a la gente, en el centro de la política, las ideas, los valores", ha justificado la precandidata socialista antes del acto institucional por el Día de la Mujer en la Asamblea extremeña.

Para el alcalde oliventino, su candidatura está centrada en el “consenso” y en el “trabajo en equipo”.

Manuel José González Andrade ha afirmado, en una comparecencia en Olivenza, que “los resultados del 21 de diciembre supusieron un mazazo para la familia socialista extremeña”.

Las últimas elecciones, en su opinión, fueron un "mensaje contundente de cambio enviado por la ciudadanía” y “si se quiere volver a ser herramienta útil de transformación de esta tierra hay que saber leer el mensaje con humildad y valentía".

Así, ha apostado por un "renovación profunda" en el partido, "no solo con un simple cambio de caras, sino un cambio de actitud, de ideas y de formas de hacer política”.

Por todo ello, el alcalde de Olivenza ha presentado su precandidatura, una decisión “meditada” que asume “desde la máxima responsabilidad” y con la convicción de que “cada militante es una pieza fundamental de este proyecto”.

Además, la portavoz de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, no ha descartado este sábado presentarse y se ha puesto "a disposición del partido", "priorizando" los intereses del partido a los propios, ha señalado, y apostando por la "unidad".

Gutiérrez, quien ya disputó la secretaría a Miguel Ángel Gallardo en primarias, ha participado este sábado en el acto institucional por el Día de la Mujer en la Asamblea, tras el cual ha atendido a los medios.

Las primarias del PSOE de Extremadura se celebrarán el 11 de abril y, si es necesaria, una segunda vuelta de votación el 19 de abril.

El plazo para presentar precandidautras ya está abierto y termina el 12 de marzo.

Desde este sábado se abre el periodo de recogida de avales -un mínimo del 12 % y un máximo del 15 % del censo socialista. EFE

jlr/vrm/oli

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El brasileño Lucas Pinheiro se impone en el gigante de Kranjska Gora y presiona a Odermatt

Infobae

Asturias activa un canal contra la violencia digital tras cerrarse un foro sobre mujeres

Infobae

El PP catalán pide a Illa elecciones "inmediatas" si no aprueba los presupuestos

Infobae

Llega la primera de las 33 jornadas de primavera-verano en Madrid

Infobae

La euforia contenida del Bernabéu mide la decepción del Betis tras el derbi

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así es el ‘HMS Prince

Así es el ‘HMS Prince of Wales’, el portaviones que Reino Unido ha puesto en “alerta máxima” para un posible despliegue en Oriente Medio

Abascal habla sobre la expulsión de Ortega Smith de Vox: “No he hablado con él ni me gustan las telenovelas”

La activista hispanovenezolana Ángela Expósito es excarcelada tras siete años en prisión en Venezuela

Felipe VI traslada el “apoyo de España” al presidente de Líbano en una llamada telefónica tras los ataques de Israel

Abascal asegura que Vox no va a ceder en migración o políticas verdes y que el PP “tendrá que buscarse otro socio” en Extremadura o Aragón si no acepta

ECONOMÍA

El cajero del mundo está

El cajero del mundo está en Europa

Todo lo que dice la ley sobre vivir en una oficina en España

Un hombre avala el negocio de su padre para evitar que quiebre y termina heredando una deuda de 85.000 euros: la justicia lo exonera y no tendrá que pagar

Los taxistas de Valencia harán ‘huelga a la japonesa’ durante las Fallas y la Magdalena para protestar frente a Uber y otras VTC: serán gratis el 14 y el 18 de marzo

Luz verde de la Unión Europea para que el Gobierno español entregue 200 millones de euros en ayudas a un grupo de empresas españolas: estos son los requisitos

DEPORTES

Fin del misterio: Madonna responde

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”

Fede Valverde salva en el último minuto a un Real Madrid sin brillo frente al Celta de Vigo

Kylian Mbappé ya tiene carnet: el futbolista del Real Madrid conduce por primera vez su BMW de 140.000 euros sin la ‘L’