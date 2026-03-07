Edna Imade y Lucía Corrales superan la resistencia de Ucrania al descanso (0-2)

Ezker Anitza-IU rechaza que el 'no a la guerra' sea un eslogan y cree que responde "al sentir mayoritario" en Euskadi La dirigente de Ezker Anitza-IU defiende que el rechazo a los conflictos armados refleja la opinión predominante en la comunidad vasca, cuestiona a PNV y reclama abrir nuevamente la discusión sobre la pertenencia de España a la OTAN