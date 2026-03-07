Edna Imade y Lucía Corrales superan la resistencia de Ucrania al descanso (0-2)

Redacción Deportes, 7 mar (EFE).- El acoso constante de España a las líneas defensivas de Ucrania dio frutos con un tanto de cabeza de Edna Imade en el minuto 44 y un golazo de Lucía Corrales desde lejos, en el añadido, que da ventaja al descanso (0-2) al conjunto de Sonia Bermúdez, en el segundo partido de clasificación para el Mundial 2027. EFE
Últimas Noticias
Ezker Anitza-IU rechaza que el 'no a la guerra' sea un eslogan y cree que responde "al sentir mayoritario" en Euskadi
La dirigente de Ezker Anitza-IU defiende que el rechazo a los conflictos armados refleja la opinión predominante en la comunidad vasca, cuestiona a PNV y reclama abrir nuevamente la discusión sobre la pertenencia de España a la OTAN
Klaebo no se cansa de vencer y logra su triunfo 111 en la Copa del Mundo
Míchel: “Nos sigue faltando hacer más daño en el área rival”
El Circuit Ricardo Tormo homenajea a Jaume Masià en el Racing Legends
Sordo (CCOO) llama a "ganar la pelea" a la "ofensiva antifeminista y antiigualitaria" de la ultraderecha
MÁS NOTICIAS