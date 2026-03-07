Duelo de reencuentros y el Rácing en busca de ser más líder ante el Córdoba

Santander/Córdoba, 7 mar (EFE).- El partido entre el Racing de Santander y el Córdoba será una jornada de reencuentros, el de José Alberto López con su banquillo, tras no poder dirigir al equipo en Castellón por una baja médica, y el de Iván Ania con el otro equipo con el que consiguió el ascenso al fútbol profesional.

José Alberto ha reconocido que todavía no está al cien por cien, pero se sentará el banquillo para guiar a los cántabros ante un equipo en el que ve ciertas similitudes con el Racing, como la presión alta que ejercen, tratar de llevar la iniciativa o ser atrevidos.

“Me gusta ver al Córdoba, es un equipo dinámico, vertical y que juega hacia adelante”, ha afirmado el técnico verdiblanco, que considera también que Iván Ania es “un grandísimo entrenador, de los mejores de la categoría”.

Para el partido contra los andaluces José Alberto recupera a su máximo goleador, Andrés Martín, tras cumplir sanción y, pese a que no ha podido entrenar con normalidad por culpa de un proceso vírico, en principio también entrará en la convocatoria Gustavo Puerta.

La principal duda para este encuentro está en saber quién ocupará el lateral derecho, ya que Mantilla se ha sumado esta semana a la enfermería verdiblanca junto con Manex, Arana, Pablo Ramón y Villalibre, aunque estos dos últimos podrían reaparecer la próxima jornada.

Por su parte, el Córdoba visita El Sardinero con la imperiosa necesidad de reaccionar ante el líder de la categoría en un examen de máxima exigencia para un equipo sumido en su peor bache defensivo de la temporada, que le ha alejado de la pelea por la zona noble.

El conjunto blanquiverde, históricamente habituado a resurgir en los escenarios más complejos y ante las causas perdidas, afronta el duelo como un paso obligado para no desengancharse de la ambición por alcanzar los puestos de promoción; un objetivo que sigue latente pese a los últimos tropiezos.

El técnico del cuadro andaluz, Iván Ania, regresa a la que fue su casa -donde logró un ascenso a la división de plata- para medirse a un rival que cuenta con el potencial ofensivo más letal del campeonato gracias a sus cincuenta y seis dianas a favor; un factor que pondrá a prueba a una zaga que ha recibido nueve tantos en su última y fatídica semana ante el Almería, el Ceuta y el Andorra.

Esta nefasta dinámica de resultados abre la puerta a posibles rotaciones en el once titular, situando el foco principal sobre la portería defendida por Iker Álvarez, quien podría ceder su puesto al capitán Carlos Marín buscando un revulsivo anímico desde atrás; así como una retaguardia que podría ver la entrada de jugadores como Rubén Alves en el eje central o Trilli en el lateral derecho, intentando equilibrar un bloque donde el extremo portugués Adilson Mendes se postula como la nota más positiva tras volver de su grave lesión.

- Alineación probable

Racing de Santander: Ezkieta; Javi Castro, Manu Hernando, Facu, Salinas; Andrés Martín, Gustavo Puerta, Damián, Peio Canales, Íñigo Vicente; Guliashvili.

Córdoba: Carlos Marín; Trilli, Álex Martín, Rubén Alves, Albarrán; Isma Ruiz, Requena; Carracedo, Jacobo, Adilson; y Adri Fuentes.

Hora: 18.30 horas

Árbitro: Luis Bestard

Estadio: Campos de Sport de El Sardinero. EFE

1012163

lhv/ajc/cb/igg/og