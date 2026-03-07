Espana agencias

Draper remonta a Bautista y le deja fuera de Indian Wells

Chicago (EE.UU.), 7 mar (EFE).- El británico Jack Draper remontó este sábado al español Roberto Bautista y le dejó fuera del Masters 1.000 de Indian Wells en la segunda ronda.

Draper, vigente campeón del torneo californiano, se impuso a Bautista por 3-6, 6-3 y 6-2 en una hora y 42 minutos de partido.

Bautista, número 93 del ránking mundial, estuvo muy agresivo al resto, pero Draper tuvo el mérito de anular seis de las siete bolas de rotura concedidas.

El jugador británico, número 14 del ránking, será rival del ganador del duelo entre el argentino Francisco Cerúndolo y el francés Benjamin Bonzi. EFE

