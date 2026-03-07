Draper remonta a Bautista y le deja fuera de Indian Wells

Chicago (EE.UU.), 7 mar (EFE).- El británico Jack Draper remontó este sábado al español Roberto Bautista y le dejó fuera del Masters 1.000 de Indian Wells en la segunda ronda.
Draper, vigente campeón del torneo californiano, se impuso a Bautista por 3-6, 6-3 y 6-2 en una hora y 42 minutos de partido.
Bautista, número 93 del ránking mundial, estuvo muy agresivo al resto, pero Draper tuvo el mérito de anular seis de las siete bolas de rotura concedidas.
El jugador británico, número 14 del ránking, será rival del ganador del duelo entre el argentino Francisco Cerúndolo y el francés Benjamin Bonzi. EFE
Últimas Noticias
El español Egoitz Bijueska, campeón mundial de park con 15 años
3-2. El Valencia frustra el debut de Quique con una remontada agónica y huye del descenso
110-97. Doncic impone su ley
0-2. El Granada asalta Riazor
El Racing agranda su liderato, el Zaragoza renace en el descenso
MÁS NOTICIAS