Diego Ocampo: "Hemos tenido que ganar 27 veces en 40 minutos para matar al La Laguna"

Manresa (Barcelona), 7 mar (EFE).- El técnico del Baxi Manresa, Diego Ocampo, ha remarcado que el equipo "ha tenido que ganar 27 veces en 40 minutos para matar al La Laguna Tenerife y llevarse definitivamente el partido", en la victoria de los suyos por 86-80.

El entrenador gallego se ha mostrado contento por la victoria ante el conjunto canario. "Hemos salido con mucha concentración desde el inicio, y aunque hemos dominado en el marcador desde el inicio, ellos nunca se han despegado", ha dicho.

"Da gusto entrenar un equipo así que no pone excusas con las ventanas FIBA y en el que el trabajo duro es nuestro objetivo diario", ha añadido.

Por último, Ocampo ha hablado de los lesionados. "Tanto Dani Pérez como Louis Olinde están siguiendo sus procesos, y es difícil que lleguen al partido que jugaremos el miércoles en Ankara. De hecho, por ahora son baja indefinida y no podemos presionarles", ha zanjado. EFE

jvs/apa