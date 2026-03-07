Espana agencias

Detenidos dos expertos en artes marciales mixtas vinculados al terrorismo yihadista

Guardar

Madrid, 7 feb (EFE).- La Policía Nacional detuvo el pasado martes en Madrid a dos personas expertas en artes marciales mixtas (MMA) vinculadas al terrorismo yihadista, una de ellas conocida en redes sociales como profesor en distintos gimnasios de la comunidad y que había llegado a competir a nivel internacional bajo federación deportiva.

Según ha informado la Dirección General de la Policía, se les imputan los presuntos delitos de auto adoctrinamiento, adoctrinamiento a terceros, distribución de material destinado a la radicalización y falsedad documental.

La operación ha permitido detectar y desarticular una estructura de difusión de contenidos radicales que promovía el martirio, difundía propaganda de carácter yihadista y defendía la implantación de la ley islámica en la sociedad.

Durante la investigación, los agentes comprobaron el avanzado proceso de radicalización de uno de los detenidos, que mostraba una marcada adhesión a la yihad violenta global y un profundo antisemitismo, reflejado en numerosos contenidos que difundía y consumía a través de redes sociales y canales virtuales de carácter cerrado.

El segundo de los detenidos desempeñaba un papel relevante en la difusión de material de contenido yihadista a terceras personas contribuyendo así a la propagación de esta ideología radical.

Además, los agentes detectaron la posible comisión de un delito de falsedad documental y el uso de documentación ucraniana obtenida de forma irregular.

Durante la operación, se realizaron dos registros domiciliarios donde se intervino un arma simulada y diversa documentación que está siendo analizada.

Los detenidos pasaron a disposición judicial este viernes, decretándose el ingreso en prisión de ambos. EFE

EFE

