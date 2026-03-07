Espana agencias

Detenido por intentar secuestrar a una menor en Ibiza con promesas de darle chucherías

Ibiza, 7 mar (EFE).- La Policía Nacional detuvo el pasado jueves a un hombre acusado de intentar secuestrar a una menor en Ibiza, a la que ofreció subirse a su vehículo a cambio de chucherías y a la que agarró en repetidas ocasiones del brazo para evitar que huyera.

El cuerpo policial ha informado este sábado en un comunicado que los hechos ocurrieron después de que la menor saliera de un centro socioeducativo de la ciudad.

Fue abordada por el sospechoso, que la invitó a subir a su coche a cambio de darle chucherías y, ante la negativa de la niña, que intentó huir, el hombre la sujetó en varias ocasiones del antebrazo para impedir que se marchara, mientras insistía en que fuera con él y que no dijera nada.

La menor consiguió finalmente zafarse y refugiarse en un supermercado cercano, donde pidió ayuda.

Varios vecinos que presenciaron lo ocurrido salieron a por el sospechoso y lograron retenerlo pese a que trató de huir y llegó a forcejear con ellos.

Tras la llegada de una patrulla policial, los agentes procedieron al arresto del hombre como presunto autor de un delito de detención ilegal.

Posteriormente, el detenido pasó a disposición judicial y la autoridad judicial decretó una orden de alejamiento que le impide acercarse a la menor. EFE

