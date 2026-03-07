Demichelis: “Estoy muy agradecido a los jugadores, se dejaron todo”

Pamplona, 7 mar (EFE).- El entrenador del Mallorca, el argentino Martín Demichelis, señaló estar “agradecido” a sus jugadores tras el empate cedido este sábado ante Osasuna en Pamplona, y aseguró que se “dejaron todo” a pesar de ir ganando por 0-2 y acabar 2-2.

“Las sensaciones hay que dividirlas en dos partes. El resultado, de amargura. Muy contento con muchísimas cosas, se vio un equipo valiente, si hay algo que se necesita para salir de esta situación es eso, valentía. Nos sentimos muy cómodos en el primer tiempo, después empezó a aparecer el desgaste y terminó esa montaña rusa”, dijo el argentino.

Últimos minutos: “El partido se fue desvirtuando desfavorablemente para nosotros. Después hay un equipo que tiene la energía de su gente y hasta la propia expulsión estábamos bien. Hay muchas cosas buenas”.

Sobre la expulsión de Jan Virgili, Demichelis, dijo que “condiciona mucho por lo emocional". "Si me parece o no, me guardo mi opinión porque la decisión es del árbitro”, agregó.

“El tanque lo tenemos que seguir aprovechando”, dijo sobre el doblete del kosvar Vedat Muriqi, con las que alcanzó así las 18 dianas esta temporada.

“Me preocupa cuando entrenas ciertas cosas y se ven otras”, sentenció un Demichelis que quiere “seguir” la misma línea mostrado hoy con el balón en Pamplona, “cuidándola”. EFE

