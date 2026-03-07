Delfín lidera en Ecuador bajo la dirección provisional del iraní Tayarani

Guayaquil (Ecuador), 6 mar (EFE).- Delfín, equipo encargado temporalmente al iraní Ahmed Tayarani, alcanzó este viernes con 7 puntos el liderato provisional de la Liga Pro ecuatoriana al derrotar por 1-0 a Guayaquil City con un penalti ejecutado a los 92 minutos por el argentino Franco Ayunta.

Tayarani, ayudante del argentino Juan Zubeldía, quien no ha podido estar en el área técnica del equipo, repitió así la fórmula de su triunfo en la primera jornada, cuando también venció por 1-0 a Deportivo Cuenca con un gol de penalti del mismo Ayunta.

Delfín quedÓ a la espera del partido que este sábado jugarán Independiente del Valle, que suma 6 puntos, y Mushuc Runa.

Tayarani llegó a Ecuador en 2008, cuando tenía 15 años, y aunque no logró debutar como futbolista profesional con Barcelona, en 2018 se graduó como entrenador y desde entonces ha trabajado como asistente de varios entrenadores.

La tercera jornada de la Liga Pro continuará este sábado con los partidos Universidad Católica-Leones del Norte, Barcelona-Emelec, Libertad-Liga de Quito e Independiente del Valle-Mushuc Runa. EFE