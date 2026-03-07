Espana agencias

Delfín lidera en Ecuador bajo la dirección provisional del iraní Tayarani

Guardar

Guayaquil (Ecuador), 6 mar (EFE).- Delfín, equipo encargado temporalmente al iraní Ahmed Tayarani, alcanzó este viernes con 7 puntos el liderato provisional de la Liga Pro ecuatoriana al derrotar por 1-0 a Guayaquil City con un penalti ejecutado a los 92 minutos por el argentino Franco Ayunta.

Tayarani, ayudante del argentino Juan Zubeldía, quien no ha podido estar en el área técnica del equipo, repitió así la fórmula de su triunfo en la primera jornada, cuando también venció por 1-0 a Deportivo Cuenca con un gol de penalti del mismo Ayunta.

Delfín quedÓ a la espera del partido que este sábado jugarán Independiente del Valle, que suma 6 puntos, y Mushuc Runa.

Tayarani llegó a Ecuador en 2008, cuando tenía 15 años, y aunque no logró debutar como futbolista profesional con Barcelona, en 2018 se graduó como entrenador y desde entonces ha trabajado como asistente de varios entrenadores.

La tercera jornada de la Liga Pro continuará este sábado con los partidos Universidad Católica-Leones del Norte, Barcelona-Emelec, Libertad-Liga de Quito e Independiente del Valle-Mushuc Runa. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Russell (Mercedes) logra en Australia la primera pole de la temporada del Mundial de F1

Infobae

Sábado 7, domingo 8 y lunes 9 de marzo de 2026 (00.00 GMT)

Infobae

Un joven muere aplastado por su coche mientras lo reparaba en la sierra madrileña

Infobae

Una dana afectará este sábado a toda la Península y Baleares dejando lluvias generalizadas

Infobae

Malukas firma la pole en Phoenix y Palou saldrá décimo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

EEUU traslada aviones para sus

EEUU traslada aviones para sus ataques en Irán pasando por Rota: usa escalas en otras bases militares europeas y así esquiva el veto de España

Pedro Sánchez publica un artículo en ‘The Economist’ y apunta a Trump: “Lo ingenuo es creer que un intercambio de misiles conducirá a algo bueno”

El Gobierno multa con 25.200 euros a Vodafone por los fallos en las pulseras para maltratadores

Una nueva DANA llega este sábado a toda España: las comunidades más afectadas

Vox vuelve a rechazar a María Guardiola en Extremadura y tumba la investidura

ECONOMÍA

“Huelga a la japonesa”: los

“Huelga a la japonesa”: los taxistas ofrecerán viajes gratis durante Fallas y la Magdalena en su batalla contra los VTC

Las gasolineras que más han subido sus precios en España desde que comenzó el conflicto EEUU-Irán

Un experto en finanzas explica cuánto cuesta grabar un programa de ‘El Hormiguero’: “La productora gana más de 40.000 euros por programa”

El lobo, el conejo y el jabalí: la expansión descontrolada de la fauna silvestre preocupa a agricultores y ganaderos

El subsuelo español, la clave para que Europa deje de depender de los minerales críticos chinos

DEPORTES

Fede Valverde salva en el

Fede Valverde salva en el último minuto a un Real Madrid sin brillo frente al Celta de Vigo

Kylian Mbappé ya tiene carnet: el futbolista del Real Madrid conduce por primera vez su BMW de 140.000 euros sin la ‘L’

Polémica por el peligroso adelantamiento en bicicleta de Aleix Espargaró: “Es línea discontinua, con visibilidad clara y a un coche que iba a 30 km/h”

LaLiga lanza su primera “Jornada Retro”: cuándo será y qué equipos participan

Marruecos anuncia que Andrés Iniesta es el nuevo director deportivo de la Selección, pero el acuerdo no está cerrado