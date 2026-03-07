David Hayter: “Si esperamos a que un poderoso nos salve, también hará cosas terribles”

Santa Cruz de Tenerife, 7 mar (EFE).- El guionista y actor estadounidense David Hayter, autor de la adaptación al cine de Watchmen y X-Men, ha afirmado este sábado que a la humanidad le vendría bien tener algún superhéroe para “barrer un poco la basura del mundo”, pero que si la sociedad espera que venga alguien “grande y poderoso” a salvarla, esa persona tendrá un “poder” que podrá usar “para hacer cosas terribles”.

Hayter ha hecho estas declaraciones durante una rueda de prensa en el marco del Festival Atlántico de Género Negro Tenerife Noir, en la que también han participado los historietistas John Higgins y Howard Chaykin, dos leyendas del universo del cómic.

Una reflexión a la que se ha sumado Higgins, quien ha hecho una referencia a la serie “The Boys”, en la que se muestran las consecuencias que tiene un mundo habitado por superhéroes que abusan de sus poderes.

Si esos superhéroes existieran y trabajaran para un “gobierno corrupto”, podrían hacer “mucho mal”, ya que el “poder corrompe” y el “poder absoluto corrompe absolutamente”.

Por su parte, Chaykin ha viajado al origen de estos personajes, que ha fechado en torno a la década de 1940, cuando los judíos que vivían en Nueva York estaban “atemorizados” ante la situación del mundo, que se debatía entre “la guerra absoluta o el logro de la paz”.

“Cualquiera actuaría, en el caso de tener superpoderes, en pos del ego propio, de manera egoísta y no por la humanidad como concepto universal. Un ejemplo que suelo citar es el de Batman: un hombre rico que tuvo un mal día con ocho años y dedicó su vida y la fortuna de su padre a materializar sus propias fantasías de venganza”, ha detallado Chaykin.

Hayter también ha profundizado en su labor a la hora de llevar Watchmen a la gran pantalla, un proceso para el que contó con la ayuda de Alan Moore, su creador, una persona que “no es amante de Hollywood”, pero que se mostró dispuesto a ayudarle a la hora de resolver cualquier duda que tuviera.

El guionista ha explicado que firmó el contrato para crear la adaptación cinematográfica un día antes de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York en 2001, lo que le obligó a modificar algunas escenas del cómic, algo que “nunca perdonaron” los “frikis” de Watchmen.

Un ejemplo fue la parte original en la que se mostraba Times Square “llena de cadáveres y de sangre”, que fue eliminada; sin embargo, esos cambios no supusieron un problema para Moore, quien llegó a admitir que el guion era la “mejor interpretación” hecha hasta la fecha de su obra.

Chaykin también ha reflexionado sobre su obra “Los Estados Divididos de Histeria”, un libro posapocalíptico en el que Estados Unidos pasa por cuatro años de crisis económica que culminan con el asesinato del presidente y de todo su gabinete, desencadenando una situación límite en la que un agente de la CIA recurre a cuatro criminales para salvar al país.

El historietista ha indicado que ha pasado casi una década desde que publicó esa historia, pero que cada vez que mira hacia atrás se da cuenta de lo mucho que “acertó”, ante lo cual aún espera la disculpa de muchos compañeros de oficio que lo criticaron y que le dijeron que “apoyaban la libertad de expresión” con un “pero” detrás para desautorizarle, sin darse cuenta de que ese “pero” acaba por “anular todo lo anterior”.

“Lo que vemos en Estados Unidos es que hay muchas personas que están de acuerdo con la libertad de expresión siempre y cuando vayas en línea de lo que ellos quieren oír”, ha sentenciado el estadounidense.

Y ante la posibilidad de realizar una secuela de dicha obra, Chaykin ha afirmado que lleva trabajando tiempo en ella pero que tiene un problema y es que “el futuro se adelanta” a su capacidad de imaginar los peores escenarios posibles, para acabar concluyendo con un: “estamos jodidos”.

Después de la rueda de prensa, Hayter, Higgins y Chaykin han participado en un encuentro con sus seguidores en el Espacio Cultural CajaCanarias en Santa Cruz de Tenerife, donde han firmado libros y conversado con ellos. EFE

