David García y Adrián Nieto se cuelgan sendos bronces en -66kg en Linz

Redacción Deportes, 7 mar (EFE).- Los españoles David García y Adrián Nieto se colgaron este sábado sendas medalla de bronce en la categoría de -66 kilos del Gran Prix de Austria de judo, que se disputa en Linz.

David García llegó hasta la semifinales, en las que cayó ante el azerbaiyano Ruslan Pashayev, a la postre campeón. En la repesca el español se hizo con el bronce con victoria ante el georgiano Vazha Margvelashvili.

Adrián Nieto ganó el segundo bronce en -66kg tras acceder directamente a la repesca merced a su derrota en el Grupo A ante Pashayev y el progreso de éste hasta las semifinales. Luego, Nieto ganó sucesivamente al chipriota Petros Christodoulides y al kazajo Gusman Kyrgyzbayev para logra el consuelo del bronce.

Con estas dos ya son seis la medalla del equipo español en Linz y se unen a la plata lograda el viernes por Eva Pérez Soler en -48 y los bronces de Laura Martínez Abelnda (-48), Ayumi Leiva (-52) y Marta García (-57). EFE