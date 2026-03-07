Cultura entrega al Museo de Málaga un torso de Venus recuperado del tráfico ilícito

Málaga, 7 mar (EFE).- El Ministerio de Cultura ha entregado al Museo de Málaga, de titularidad estatal y gestión transferida a la Junta de Andalucía, una escultura del torso femenino de Venus que había sido exportada a Italia de manera ilegal.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha visitado este sábado el Museo de Málaga y ha presentado la pieza cedida, una escultura realizada en mármol y que en su pierna izquierda muestra los restos de haber tenido adosada una imagen, posiblemente de un amorcillo muy mutilado.

El excesivo pulido de la superficie revela que, probablemente, se trata de una escultura realizada en la Edad Moderna siguiendo modelos escultóricos clásicos. Este tipo de esculturas solían decorar jardines o palacios de esta época, ha explicado Urtasun a los periodistas.

Ha subrayado que la pieza fue recuperada en la llamada operación 'Altarpiece', desarrollada de manera conjunta por el Ministerio de Cultura, la Guardia Civil y el Arma dei Carabinieri de Italia. Junto con otros 68 bienes culturales de gran valor, la pieza fue restituida a España de manera efectiva en julio de 2025, tras una investigación policial iniciada en 2023.

Durante la presentación de la obra, el ministro ha señalado que el destino de las piezas recuperadas no es otro que las salas de los museos públicos de todo el Estado, "en línea con el compromiso del Ministerio de seguir nutriendo las colecciones de nuestros museos, que son patrimonio de todos".

Ha explicado que la ubicación final de estos bienes, repartidos por todo el país, se decidió en el último Consejo del Patrimonio Histórico, órgano colegiado en el que participan los responsables en materia de patrimonio cultural de todas las comunidades autónomas y el Estado.

En la visita al antiguo Palacio de la Aduana, actual sede del Museo de Málaga, también ha participado la consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, y el recorrido ha sido guiado por la directora del Museo, María Morente del Monte. EFE

