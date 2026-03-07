Continúa el tiempo revuelto, con lluvias sobre todo en Cantabria, Tarragona y Castellón

Madrid, 7 mar (EFE).- El tiempo revuelto persiste este sábado en la península y en Baleares, bajo la influencia de una dana, con cielos nubosos y cubiertos, y lluvias casi generalizadas, más abundantes en zonas de Cantabria, Tarragona o Castellón. Aquí la precipitación acumulada en una hora será de al menos 15/20 litros por metro cuadrado.

Si bien el mapa de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) es mejor que el de ayer, aún algunos puntos continúan en alerta amarilla (peligro bajo), tanto por lluvias como por nieve.

Castellón está en amarillo durante toda la jornada. En el interior sur y norte y en el litoral sur y norte la precipitación acumulada en una hora será de al menos 20 litros por metro cuadrado. La previsión es que en 12 horas esta acumulación sea de 60 litros y los chubascos puedan ir ocasionalmente acompañados de tormenta.

En Cataluña, donde el nivel de los ríos Ter y Muga (Girona) sigue siendo muy alto en algunos puntos, el aviso hoy es para Tarragona, también todo el día. En la depresión central se espera una precipitación acumulada en una hora de 15 litros por metro cuadrado, mientras que en el litoral y prelitoral sur de 20. En 12 horas esta se eleva a 60 litros por metro cuadrado.

Aquí la previsión también es que los chubascos vengan acompañados ocasionalmente de tormenta.

En esta comunidad, los equipos de emergencias prosiguen este sábado con la búsqueda en el río Mogent del hombre desaparecido ayer, en pleno temporal de lluvias, al ser arrastrado con su vehículo en la riera de Giola a su paso por el municipio barcelonés de Llinars del Vallès.

Los servicios de emergencias recibieron el viernes, pasadas las dos de la tarde, el aviso de un familiar del conductor del vehículo, quien dijo que había recibido una comunicación del hombre en la que le aseguró que estaba atrapado con su furgoneta en un paso de la riera.

En Cantabria, los avisos de este sábado eran para el litoral y el centro y valle de Villaverde, pero solo hasta las 12:00 horas. Aún así, las lluvias se prevén abundantes durante toda la jornada, con un acumulado de al menos 15 litros por metro cuadrado en una hora y de 40 litros en 12 horas. Ocasionalmente, dice la Aemet, pueden darse intensidades fuertes en algún punto.

Retirándose ya la borrasca Regina y aunque no aparezcan en el mapa de avisos de la Aemet, la nueva dana está provocando que las precipitaciones también sean protagonista este sábado en zonas de Burgos, Soria, Guadalajara, Toledo, Albacete, Madrid, Mallorca o La Rioja.

En esta última, el servicio de emergencias SOS-Rioja ha activado la fase de emergencia prevista en el Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAR) por la superación de niveles amarillos en los ríos Leza, Alhama e Iregua, que han aumentado sus caudales.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha activado asimismo este sábado la fase de alerta y el nivel amarillo del Plan de Emergencia Municipal de Protección Civil (PEMUZ) por riadas en el río Huerva tras superar los 21 metros cúbicos por segundo.

La única alerta por nieve del día es para Teruel; en Gúdar y Maestrazgo la acumulación en 24 horas se prevé de 5 centímetros por encima de 1.300/1.400 metros. El aviso es para toda la jornada.

En este primer día del fin de semana se prevé que aumenten las temperaturas máximas en el sudoeste, área cantábrica, alto Ebro y nordeste de Cataluña. Contrariamente, predominarán los descensos en el centro y tercio oriental, y habrá pocos cambios en el resto.

Hoy ninguna capital de provincia estará en valores negativos. Las temperaturas mínimas (3 grados) se prevén en Teruel, Burgos, Ávila, Soria, Segovia, Palencia y León, mientras que las máximas se registrarán en Santa Cruz de Tenerife y Sevilla (19 grados en ambas) y en Girona, Huelva y Las Palmas de Gran Canaria (18 grados).

No obstante, la mañana ha comenzado con temperaturas gélidas en zonas de montaña. A las 7:40 horas la estación de radiotelescopio en Sierra Nevada (Granada) marcaba -8,6 grados y la de Nerpio, en Albacete, -6,4 grados a las 8:10 horas.

También bajo cero estaba Cap de Vaquèira (Lleida), -3,5 grados a las 8:50 grados, y La Covatilla (estación de esquí) en Salamanca, -2,7 grados a las 7:40 horas.

En el lado opuesto, Canarias. La jornada empezaba con 18,4 grados a las 9:10 horas en Maspalomas (Gran Canaria) y 17,5 grados a las 9:00 horas en la estación meteorológica de San Sebastián de La Gomera.

Mañana domingo la previsión es que solo puntos de Cataluña y la Comunidad Valenciana estén en amarillo por lluvias, con un aviso hasta las 7:00 horas.

Aún así, la Aemet prevé probables precipitaciones localmente fuertes y con abundantes acumulados en el nordeste peninsular. Se mantendrá la inestabilidad en la península y Baleares bajo la influencia de la dana. EFE

