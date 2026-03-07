Espana agencias

Condenado a dos años tras reconocer que agredió sexualmente a una niña en Murcia

Murcia, 7 mar (EFE).- La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia, con sede en Cartagena, ha condenado a dos años de prisión y cinco de libertad vigilada a un hombre que reconoció en el juicio que agredió sexualmente en varias ocasiones a una niña que tenía seis o siete años de edad.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, considera probado que los hechos se produjeron entre el verano de 2021 y el de 2022, cuando el acusado se aprovechó de que vivía en el mismo domicilio de ella.

La sentencia de conformidad le impone también una orden de alejamiento de 500 metros de la menor por tiempo de cinco años.

La Sala le aplica las atenuantes de dilaciones indebidas y la de reparación del daño, esta última, porque antes de la celebración del juicio había consignado 6.000 de los 12.000 euros con los que deberá indemnizarla por daños morales. EFE

