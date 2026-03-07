Espana agencias

Choque de aspirantes; las Palmas y el Ceuta a por la lucha por el playoff de ascenso

Las Palmas de Gran Canaria/Ceuta, 7 mar (EFE).- La UD Las Palmas y AD Ceuta FC se medirán este domingo en Gran Canaria con el reto de confirmar sus últimos resultados, tras poner fin a su mala dinámica el equipo isleño, y con la permanencia ya muy cercana para el conjunto caballa, la principal revelación de LaLiga Hypermotion.

El último tercio del campeonato, donde se decide el futuro de todos los equipos, se inicia este fin de semana y la UD Las Palmas lo hace con el objetivo de dar continuidad a la reacción protagonizada en la jornada anterior, en la que ganó casi dos meses después con un contundente triunfo ante la Cultural y Deportiva Leonesa (0-3).

Los de Luis García tienen ahora otra asignatura pendiente de aprobar, la de vencer también en casa, donde no celebran una victoria desde el pasado 20 de diciembre, y, curiosamente, fue ante el equipo castellano, con otra goleada (4-0).

Para recibir al Ceuta, el técnico asturiano deberá agitar el árbol ya que tiene dos importantes bajas por acumulación de amonestaciones, y ambas en defensa, en la que no estarán el lateral derecho Marvin Park y el central Sergio Barcia.

Para cubrir el flanco diestro, Viti Rozada podría retrasar su posición, lo que dejaría vacante el extremo derecho y muchos candidatos a ocuparlo, mientras que en el eje de la zaga, el tinerfeño Juanma Herzog es, salvo sorpresa, el principal candidato a suplir al defensa vigués.

Por su parte, el Ceuta afronta su segundo partido consecutivo fuera de casa con la intención de seguir acumulando puntos en su objetivo de asegurar cuanto antes la permanencia en la categoría para poder aspirar a metas mayores, lo que era impensable al inicio de la temporada.

El Ceuta, aunque lastrado por las bajas -hasta siete-, llega a este enfrentamiento subido en la ola de sus buenos resultados, tras encadenar tres victorias consecutivas sobre Granada (2-1), Córdoba (3-2) y Mirandés (0-1), que lo han aupado hasta la séptima posición, a sólo un punto de los play-off de ascenso.

El equipo ceutí presenta muchas novedades en su convocatoria en relación con el partido del pasado domingo en Anduva, ya que se caen de la lista el lateral Aisar por sanción, el centrocampista Campaña por lesión y el mediapunta Kuki Zalazar, por una microrrotura fibrilar en el isquiotibial que lo mantendrá tres semanas de baja.

Tampoco podrán jugar el delantero Marc Domenech, en la fase final de su recuperación de un pinchazo en el muslo, el lateral Anuar, que ha recaído de unas molestias musculares, el defensa Capa por lesión y el centrocampista Cristian por enfermedad.

En el lado positivo, el técnico José Juan Romero recupera al pivote Youness, que se perdió por acumulación de amonestaciones el último partido, así como al lateral izquierdo Matos, baja ante Córdoba y Mirándes por un golpe en el glúteo.

- Alineaciones probables:

Las Palmas: Horkas; Viti Rozada, Herzog, Mika Mármol, Enrique Clemente; Loiodice, Amatucci; Manu Fuster, Miyashiro, Pedrola; y Jesé.

Ceuta: Pedro López; Redru, Matos, Carlos Hernández, Diego González; Youness, Marino, Rubén Díez, Konrad; Koné y Marcos Fernández.

Campo: Estadio de Gran Canaria.

Hora: 14.00 (13.00 en Canarias). EFE

