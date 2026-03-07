Capitán y noveles

Óscar Maya Belchí

Madrid, mar (EFE).- El Real Madrid ganó en Balaídos, rompiendo una racha de dos derrotas consecutivas en Liga, en un partido en el que Álvaro Arbeloa, por obligación y convicción, apostó definitivamente por los canteranos que tan bien conoce. Thiago Pitarch disputó 90 minutos, todo menos el añadido, que sí jugó en su lugar Manuel Ángel, y Cesar Palacios fue el primer cambio de un partido que acabó definiendo el uruguayo Fede Valverde.

El segundo capitán del Real Madrid, en el minuto 94 y con la ayuda de Marcos Alonso, al que le dio el balón antes de entrar en la portería, cambió, in extremis, la dinámica de su equipo.

Con diez bajas y solo 14 jugadores del primer equipo -dos de ellos, porteros- se plantó el Real Madrid en Balaídos para enfrentarse a un Celta de Vigo que esta temporada ya derrotó 0-2 al Real Madrid de Xabi Alonso y que encadenaba cuatro victorias seguidas.

Y con la urgencia de ganar, con el liderato de Liga a cuatro puntos de diferencia respecto al FC Barcelona, Arbeloa puso sobre el terreno de juego un once de circunstancias, pero de nivel. 26,27 años de media; con solo dos jugadores -Courtois y Rüdiger- superando los 30 años -33- y con Arda Güler y el canterano Thiago Pitarch siendo los encargados de llevar el peso con el balón.

El primero dio la asistencia a Tchouámeni en el primer gol, la 13ª esta temporada, su mejor número en su temporada con más protagonismo; aunque se sorprendió y sonrió de forma irónica al ser el primer sustituido por parte de Arbeloa.

Un primer cambio que, frente al Getafe el lunes, fue Thiago Pitarch. Arbeloa le defendió en rueda de prensa y prolongó sus palabras al terreno de juego. Segunda titularidad consecutiva y 90 minutos en sus piernas para un jugador “marca Real Madrid”.

“Es muy buena noticia que un chico de 18 años se asiente en el primer equipo. Se está ganando los minutos él solo. Se corresponde muy bien con lo que es un jugador del Real Madrid. Marca Real Madrid”, aseguró Arbeloa tras el encuentro.

El técnico aseguró en su primera rueda de prensa tras ocupar el puesto de Xabi Alonso que nadie tenía que explicarle la calidad que atesoraba ‘La Fábrica’, como se le conoce a la cantera madridista, tras haber trabajado cinco años y medio en ella. Y de esa calidad está tirando en su mayor momento de dificultad.

De la titularidad de Thiago Pitarch, que dejó el campo con 51 pases dados y un 85% de acierto, a que Cesar Palacios fuera el primer futbolista de refresco y cuyas conducciones con el balón en zonas interiores le dieron al Real Madrid un registro diferente en un partido, de nuevo, plano.

Y en un Real Madrid que continúa sin ‘Plan B’, sin aportación directa de cara a gol de jugadores que salen al terreno de juego con el encuentro empezado, más allá del gol de Vinícius frente al Oviedo y de Fran García contra el Betis, en partidos ya decididos, sí que encontró en Vigo agitadores a su juego.

Con el dinamismo de Cesar Palacios y la garra de Manuel Ángel. Este último saltó al campo en el minuto 90, disputó los cuatro minutos de añadido y fue clave en el gol de Fede Valverde, ya que suya fue la recuperación de balón a Fer López, en una entrada a ras de suelo -protestada como falta por el Celta- que demuestra una de sus grandes virtudes, más allá de la calidad con el balón en los pies, que se lleva viendo tiempo por el estadio Alfredo di Stéfano.

A pesar de su 1,70 metros de altura el centrocampista, actual capitán del Real Madrid Castilla, destaca por su intensidad e inteligencia en los duelos para salir victorioso. Desde el Juvenil A, cuando su nombre empezó a sonar en los ‘scoutings’ de cara al futuro, hasta la élite del fútbol, donde el físico cuenta aún más, como demostró en Balaídos este viernes.

Tres futbolistas de la cantera que salieron al paso en un Real Madrid que ansía buenas noticias e ilusión a la que agarrarse, a la vez que el segundo capitán puso el gol que cambia la dinámica en Liga a cuatro días de volver a la competición fetiche del club blanco: la Liga de Campeones, con la eliminatoria de octavos de final ante el Manchester City. Palabras mayores para un Real Madrid con protagonismo novel. EFE