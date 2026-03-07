Asturias activa un canal contra la violencia digital tras cerrarse un foro sobre mujeres

Oviedo, 7 mar (EFE).- El Gobierno del Principado habilitará un canal para denunciar la violencia digital y proporcionar asesoramiento psicológico para este tipo de casos tras conocerse la existencia de un foro de internet en el que se habría difundido contenido sobre mujeres sin su consentimiento y que ya ha sido cerrado.

El Ejecutivo asturiano pondrá en marcha 'Conectadas sin Miedo', que contará con la dirección de correo electrónico conectadasinmiedo@asturias.org y el teléfono 677985985 para llamadas, mensajes y whatsapps donde se podrán presentar denuncias y pedir asesoramiento psicológico que será proporcionado por el Centro de Crisis para la Atención de Víctimas de Agresiones Sexuales.

Según ha señalado el Gobierno del Principado, la Dirección General de Igualdad de Asturias tuvo conocimiento de la presunta comisión de un delito contra la intimidad y el derecho a la propia imagen el jueves, día en que se activaron los mecanismos de coordinación previstos para este tipo de situaciones.

La Dirección General de Igualdad del Principado trasladó la información a Delegación del Gobierno con el objetivo de "poner en marcha la respuesta institucional correspondiente".

También el jueves, la Delegación de Protección de Datos de Presidencia de Asturias formalizó una denuncia ante la Subdirección General de Inspección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos.

La denuncia se presentó para poner "en conocimiento de la autoridad competente los hechos de los que se tenía constancia en ese momento y permitir su análisis e investigación", ha explicado el Gobierno.

En declaraciones a los periodistas, la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha puesto en valor la respuesta ofrecida por parte del Ejecutivo "desde el primer momento en que llegó el primer correo electrónico alertando de esta terrible página en la que parece que había fotos de mujeres asturianas". EFE