Amplían hasta el mar la búsqueda del hombre arrastrado por el agua en Llinars del Vallès

Barcelona, 7 mar (EFE).- Los equipos de emergencias que buscan a un hombre desaparecido este viernes, en pleno temporal de lluvias, en el río Mogent en Llinars del Vallès (Barcelona), han ampliado hasta el mar los trabajos de rastreo, por lo que trabajan en un tramo de casi cuarenta kilómetros.

El subinspector de los Bombers de la Generalitat, Héctor Serrat, en declaraciones a los periodistas en la zona de búsqueda, ha explicado esos trabajos ya que no descartan la hipótesis de que, por la fuerza del agua, el hombre hubiera sido arrastrado hasta el mar.

Los servicios de emergencias recibieron pasadas las dos de la tarde del viernes el aviso de un familiar del conductor del vehículo, quien dijo que había recibido una llamada del hombre en la que le dijo que estaba atrapado con su furgoneta en un paso de la riera.

Unos veinte minutos más tarde, los bomberos encontraron el vehículo en una zona que no es de paso de la riera pero sin el conductor en su interior. Se trata de un hombre de 69 años, vecino de Mollet del Vallès, han informado a EFE fuentes de los Mossos.

"El coche lo encontramos a un kilómetro y medio del lugar en el cayó", ha incidido el subinspector de los Bombers, quien ha explicado que la fuerza del agua pudo perfectamente haber arrastrado al hombre agua abajo, incluso hasta el mar.

Los equipos de rescate, han explicado los bomberos, trabajan en dos tramos del río. Uno de ellos, de unos ocho kilómetros de longitud, comienza en el punto en el que ka furgoneta fue arrastrada por el agua y acaba en la esclusa existente entre Llinars y Montmeló.

En ese tramo se trabaja por tierra, con la ayuda de submarinistas y drones.

Desde esa esclusa y hasta el mar, un tramo de unos treinta kilómetros, se trabaja con medios aéreos.

En los trabajos de búsqueda participan unas veinte dotaciones de los bomberos, con 45 efectivos, además de agentes de los Mossos y de la policía local de Llinars.

El subinspector ha indicado que la lluvia ha cesado en la mañana de este sábado en la zona de búsqueda, lo que ha hecho descender el nivel del caudal, circunstancias las dos que facilitan la labor de los efectivos.

Los Mossos, además, están trabajando para localizar las últimas señales emitidas por el teléfono móvil de la víctima, labor que permitirá por qué zona del cauce pasó el hombre, han dicho a EFE fuentes del cuerpo. EFE

