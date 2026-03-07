Alonso: “No es fácil, pero en cada vuelta desbloqueamos parte del potencial del coche”

Redacción deportes, 7 mar.- El piloto español de Aston Martin, Fernando Alonso, se mostró relativamente optimista tras estar a punto de colarse en la Q2 a costa de la prematura eliminación de varios pilotos en la Q1 como su compatriota Carlos Sainz -que no pudo dar vueltas- o del neerlandés Max Verstappen, reconociendo que “no es una situación fácil" la que tiene, pero que "en cada vuelta" que den irán "mejorando y desbloqueando el potencial del coche”.

“Sabemos la situación que tenemos y es difícil el reto que hay por delante. Tenemos el mismo déficit de potencia de ayer, que estábamos a cuatro segundos y hemos mejorado un segundo y medio simplemente porque hemos podido dar vueltas”, aseveró el asturiano.

En su opinión, necesitan “un poco de fiabilidad para desbloquear el potencial del chasis". "Ya nos llevará más tiempo con el potencial del motor”, en alusión a los problemas que arrastra el monoplaza con el motor Honda.

Además, el bicampeón mundial recordó: “No tenemos repuestos de baterías, por lo que al mínimo dato anómalo de la telemetría tendremos que parar para poder correr en China. Toca aprender y hay que afrontar este reto unidos”, insistió. EFE

