Aires de revancha en el Vicente Trueba

Santander, 7 mar (EFE).- El Bathco BM Torrelavega recibe este domingo al Tubos Aranda Villa de Aranda, a partir de las 18.30 horas, en el Vicente Trueba, con el objetivo de conseguir su tercera victoria consecutiva y cierto aire de revancha para resarcirse del triunfo arandino en Torrelavega la pasada temporada.

Aquel día, el equipo de Francisco Javier Márquez se llevó un merecido triunfo por la mínima sostenido por la gran actuación del ex naranja Dalmau Huix y de su portería, con protagonismo compartido entre Pau Guitart y Maxym Vyunyk.

Ninguno de ellos se encontrará el domingo debajo de un arco protegido ahora por el prometedor Vasco Teixeira y el recién llegado Lucas Santos, pero la profundidad de plantilla y el equilibrio en sus líneas es uno de los aspectos que más destaca de su rival el entrenador del Bathco, Jacobo Cuétara.

“Ellos cuentan con muchos jugadores, suelen tener que dejar alguno fuera de convocatoria, y con los fichajes que han hecho varían con respecto a la primera vuelta” ha señalado Cuétara.

Más allá del rival, Jacobo Cuétara ha aprovechado la previa para hacer un llamamiento a la afición de cara a la “seis finales” que les quedan por disputar como local, en los que se juegan estar en ese grupo de equipos que luchan por la participación europea. EFE

