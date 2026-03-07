Espana agencias

96-88. Remontada del San Pablo Burgos para seguir creyendo en la permanencia

Burgos, 7 mar (EFE).- El San Pablo Burgos tumbó este sábado al Surne Bilbao Basket con una remontada antológica tras verse contra las cuerdas con una desventaja de 14 puntos (61-75) en el tercer cuarto y suma su quinta victoria de la temporada que le acerca a su objetivo de la permanencia en la Liga Endesa.

Liderados por el instinto ejecutor de Corbalán, el poderío de Samuels y el acierto exterior de Meindl, los locales desarbolaron a un Surne Bilbao Basket que, pese al acierto Melwin Pantzar y Jaworski, sucumbió ante un parcial arrollador en los minutos finales.

El encuentro arrancó con un intercambio de golpes que presagiaba una igualdad absoluta, Meindl y Samuels llevaron el peso ofensivo de los locales, respondiendo a los triples de Jaworski y Petrasek.

Sin embargo, la entrada de la segunda unidad bilbaína dinamitó el cuarto y un parcial demoledor liderado por Normantas y el joven Bagayoko obligó al técnico local a detener el crono con un tiempo muerto de emergencia tras verse seis abajo (11-17).

Aunque Gudmundsson intentó maquillar el resultado desde la línea de personal y con un triple vital, la puntería exterior de Normantas, que cerró el cuarto en estado de gracia, dejó al San Pablo contra las cuerdas al finalizar los primeros diez minutos.

El San Pablo salió con otra cara, ajustando la defensa y encontrando en Corbalán y la potencia de Samuels la gasolina necesaria para remontar.

Un parcial de fe liderado por el base argentino culminó con una canasta que ponía a los burgaleses por delante (36-35), haciendo rugir a la grada.

Pero la alegría local fue efímera, Pantzar asumió los galones de mando en el bando visitante, castigó cada desajuste defensivo, encadenando siete puntos casi consecutivos que devolvieron la iniciativa a Bilbao.

Los errores en el tiro libre y una última canasta de Krampelj antes de encarar los vestuarios dejaron el luminoso con una ligera ventaja para los visitantes, dejando todo abierto para la reanudación.

El Surne Bilbao Basket salió del vestuario decidido a romper el partido con un Hilliard incisivo y un Pantzar que seguía sumando, los "hombres de negro" llegaron a gozar de su máxima ventaja (61-75) cuando el tercer cuarto llegaba a su fin aprovechando momentos sin ideas de los burgaleses.

Parecía que el guion estaba escrito, especialmente tras los triples de un Jaworski que martilleaba el aro burgalés cada vez que los locales intentaban asomar la cabeza.

Sin embargo, el tercer cuarto dejó una semilla de esperanza con dos triples del joven debutante Joaquín Taboada, que no se achicó ante el escenario.

A pesar de verse 14 abajo, el San Pablo no bajó los brazos y al inicio del último periodo, la defensa burgalesa subió líneas y el Coliseum empezó a jugar su papel.

Fischer y Meindl lideraron una carga heroica que culminó con un triple del brasileño para poner el 80-80 a falta de pocos minutos. El partido volvía a empezar y aunque Bilbao intentó reaccionar de la mano de Jaworski y Normantas, el impulso local era ya imparable.

En los instantes finales, apareció la jerarquía de Raul Neto y la contundencia de Ethan Happ para darle la vuelta al marcador (87-84).

Con el Bilbao Basket obligado a arriesgar, Corbalán sentenció desde el tiro libre y con una canasta final que puso el broche de oro la remontada de Burgos tras un ejercicio de resiliencia absoluto.

- Ficha técnica:

96 - Recoletas Salud San Pablo Burgos (20+21+23+32): Samuels (17), Corbalán (19), Neto (4), Meindl (18), Fischer (11) -cinco inicial- Nzosa (0), Gudmundsson (7), Rubio (-), Almazán (2), Díez (0), Happ (12), Taboada (6).

88 - Surne Bilbao (27+19+29+13): Jaworski (18), Hilliard (10), Petrasek (3), Pantzar (15), Hlinanson (10) -cinco inicial- Normantas (21), Mintegui (-), Krampelj (2), Bagayoko (8), Sylla (-), Font (2), Lazarevic (0).

Arbitros: Antonio Conde, Raúl Zamorano y Vicente Martínez.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 21 de la Liga Endesa celebrado en el Coliseum Burgos ante 9.357 espectadores. EFE

vfr/sab

