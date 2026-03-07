Espana agencias

86-80. El Baxi Manresa sorprende al La Laguna Tenerife en el Nou Congost

Manresa (Barcelona), 7 mar (EFE).- El Baxi Manresa sorprendió este sábado al La Laguna Tenerife en el Nou Congost tras ganar por 86-80, en un duelo desequilibrado por la mayor regularidad y estabilidad de los catalanes.

El trío de jugadores nacionales en los locales, formado por Oriola, Bassas y Reyes, con 13, 14 y 15 puntos respectivamente, fueron clave para que sumaran un importante triunfo ante los canarios.

Los manresanos arrancaron el encuentro con la sexta marcha en el acelerador puesta, de la mano de un acertado Álex Reyes desde la línea de tres para abrir la primera brecha (9-3, min. 5).

Al festival triplista del propio Reyes se le sumó otro especialista, Ferran Bassas, que puso a los suyos hasta nueve puntos arriba (18-9, min. 8).

En el tramo final de primer cuarto mejoró el La Laguna Tenerife sus porcentajes en ataque, pero el Baxi Manresa lo acabó por delante con un 25-19 en el marcador.

La mejoría tinerfeña fue a más en el segundo periodo, y Marcelinho Huertas, que volvía de lesión, hizo su habitual tiro de media distancia para acercar aún más a los suyos (30-28, min. 14).

Sin embargo, el Baxi Manresa volvió a ser el de los primeros minutos de partido, y unos buenos minutos de Marcis Steinbergs hicieron que los del Bages sumaran, de nuevo, una buena renta (42-35, min. 18).

Los últimos minutos de primera mitad se convirtieron en un intercambio de canastas que culminó Pierre Oriola con dos tiros libres para dejar a los suyos con un 46-37 en el tiempo de descanso.

En la reanudación, el La Laguna Tenerife intentó recortar de la mano de los triples de Wesley Van Beck (55-49, min. 24), aunque los manresanos rápidamente volverían a su mejor versión.

El acierto desde la línea de tres fue clave en los locales, y a ese festival se quiso sumar Oriola, sin ser su especialidad, para hacer más daño aún al equipo dirigido por Txus Vidorreta (60-50, min. 27).

Los del Bages, lejos de relajarse, acabaron el tercer cuarto con la máxima en el marcador, un 70-59, tras un triple sobre la bocina del joven Gerard Fernández.

En los últimos diez minutos, tras unos minutos sin lograrlo, el La Laguna Tenerife rebajó la desventaja psicológica de los diez puntos después de un triple de Jaime Fernández, que hizo creer a los suyos en la remontada (74-66, min. 34).

Los insulares fueron a más, aprovechando los errores de los locales, y un triple de Aaron Doornekamp les puso a tan sólo un punto con dos minutos aún por disputar (78-77, min. 38).

Y cuando mejor estuvieron los de Txus Vidorreta, en el Baxi Manresa volvió a aparecer Reyes con uno de sus triples, esta vez en el último minuto, para sentenciar el partido.

Al final, el Baxi Manresa venció por 86-80 al La Laguna Tenerife para no desengancharse de la lucha por una plaza en el 'play-off'.

-- Ficha técnica:

86 - Baxi Manresa (25+21+24+16): Benitez (8), Brooks (6), Reyes (15), Knudsen (2), Akobundu (5) -cinco inicial-; Bassas (14), Ubal (3), Steinbergs (9), Oriola (13), Obasohan (6) y Fernández (5).

80 - La Laguna Tenerife (19+18+22+21): Fitipaldo (3), Fernández (8), Giedraitis (9), Doornekamp (3), Guerra (2) -cinco inicial-; Huertas (20), Scrubb (-), Shermadini (24) y Abromaitis (4).

Árbitros: Fernando Calatrava, Javier Torres y Ariadna Chueca. Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 21 de la Liga Endesa de baloncesto disputado en el Nou Congost ante 4.925 espectadores. EFE

jvs/apa

