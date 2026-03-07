Espana agencias

34-24. España gana a Austria y se clasifica para el Europeo

Algeciras, 7 mar (EFE).- La selección española femenina de balonmano ha logrado este sábado la clasificación para el próximo Campeonato de Europa tras imponerse por 34-24 a la selección de Austria en el encuentro correspondiente a la cuarta jornada del grupo 6 disputado en el pabellón Ciudad de Algeciras-Doctor Juan Carlos Mateo.

Una victoria que permite al conjunto que dirige Joaquín Rocamora encarrilar su presencia en el Europeo que se disputará el próximo mes de diciembre y consolidarse al frente del grupo tras superar por segunda vez en apenas tres días al combinado centroeuropeo, al que ganó el pasado miércoles a domicilio por 24-29 en Viena.

El equipo español volvió a mostrar una imagen sólida, especialmente en una segunda mitad en la que terminó por decantar un encuentro que durante algunos minutos discurrió por cauces de gran igualdad.

Las austriacas supieron aprovechar en el primer tiempo algunos desajustes defensivos del conjunto español para mantenerse cerca en el marcador.

Con la central Ines Ivancok-Soltic como principal referencia ofensiva, Austria logró evitar que España se escapase en el electrónico durante los primeros treinta minutos, que finalizaron con 15-12 para las hispanas.

Las Guerreras, tras el paso por vestuarios dieron un paso al frente con una defensa mucho más intensa y mayor velocidad en la circulación del balón.

Las pupilas de Rocamora comenzaron a abrir brecha en el marcador mediado el segundo período, después de anotar trece goles en quince minutos por uno solo de su contrincante, que obligó al combinado austriaco a arriesgar más de la cuenta en busca de la remontada.

Una circunstancia que supieron aprovechar las Guerreras para castigar al adversario al contragolpe y ampliar todavía más su ventaja.

Un nuevo tanto de Danila So Delgado, una de las jugadoras más inspiradas del encuentro, permitió al conjunto español alcanzar los últimos minutos con una cómoda renta que resultó definitiva.

Una ventaja que España supo gestionar sin sobresaltos hasta cerrar el choque con un resultado que confirma el buen momento de las Guerreras en su camino hacia el Europeo.

-- Ficha técnica:

34 - España: Aalla y Morales; Eli Cesáreo (2), Jennifer Gutiérrez (4), Paula Arcos (6), Alicia Fernández (2), Danila So Delgado (7), Kaba Gassama (4), Lyndie Tchaptchet (2), Lisa Oppedal (2), Esther Somaza (3) y María Prieto (2).

24- Austria: Ivancok y Sander; Ivancok-Soltic (6, 3p), Reichert (3), Schlegel (3), Egger (3), Marksteiner, Ana Pandza (1), Stankovic (2), Kovacs (1), Sabatnig (1) y Katarina Pandza (4).

Marcador cada cinco minutos: 1-1, 4-2, 5-5, 10-5, 13-9, 15-12 (Descanso); 19-15, 24-15, 28-16, 29-18, 32-20, 34-24 (Final).

Árbitros: Nygard y Primdahl (Dinamarca). Excluyeron dos minutos a Eli Cesáreo y Paula Arcos por España; y a Reichert y Marksteiner por Austria.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la cuarta jornada del grupo 6 de la fase de clasificación para el Campeonato de Europa femenino de balonmano 2026, disputado en el pabellón Ciudad de Algeciras-Doctor Juan Carlos Mateo ante unos 3.000 espectadores. EFE

