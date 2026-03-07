Espana agencias

32-28. El Logroño se reivindica y arrolla al Valladolid en una gran segunda mitad

Guardar

Logroño, 7 mar (EFE).- El Diropebal Logroño se ha impuesto al Recoletas Valladolid por 32-28 en un choque marcado por el gran segundo tiempo de los riojanos, que impusieron un ritmo imposible de seguir para su rival.

El Logroño llegaba al partido tras un "pinchazo" en Alicante que le bajó del segundo puesto y con la sensación de no haber retomado el campeonato a su mejor nivel; además recibía a un Valladolid que le apeó hace poco de la Copa de España.

Pero tras un primer tiempo discreto, el conjunto de Logroño cambió de forma radical, corrió y corrió y así arrolló a un rival sin capacidad de reacción.

El primer tiempo dejó claro que el Dicorpebal no estaba a su mejor nivel y por ello nunca estuvo cómodo en la pista. El Valladolid leyó mejor el partido y sacó un gran rédito a su superioridad física, tanto en ataque como en defensa.

De hecho, ya antes del cuarto de hora los castellanos ya mandaban en el partido y fueron capaces de controlarlo hasta el descanso.

A ello ayudó que Xoan Ledó no paró tanto como otras tardes y que, como en toda la segunda vuelta, el ataque de los riojanos no fue tan efectivo como se espera de él (poco más del 50 por ciento de acierto en la primera parte).

Con esa dinámica, el Recoletas llevó el partido a donde quería, a que el juego pasara por sus "torres" (Ribeiro y Abdelazize), ante las que el Logroño no tenía centímetros suficientes. De Carvalho y Forodean se sumaron a esa táctica, ambos también con una gran envergadura y profundizaron en la incomodidad de los locales.

Así, los dos goles de renta que los de Valladolid colocaron antes del cuarto de hora de juego (4-6) siguieron muchos minutos y aumentaron hasta tres (8-11) y siguieron así al descanso (11-14).

Pero nada der eso sirvió en el segundo tiempo simplemente porque el Logroño decidió mostrar su verdadera personalidad, esa que apenas ha salido a relucir en lo que va de segunda vuelta.

El equipo riojano, con un Ledo a su verdadero nivel en la portería, le metió una marcha más al partido y atacó sin complejos y sin miedo a fallar; además fue más contundente en defensa ante unos rivales que ya no tenían la movilidad de antes.

Fruto de ello el Dicorpebal no remontó y prácticamente remató el partido. En seis minutos asentó su ventaja (18-15) y en menos de un cuarto de hora logró un importante "colchón" (23-18) ante un Valladolid sin recursos para cambiar la dinámica del choque.

El equipo riojano supo mantener su ventaja hasta el final, no se puso nervioso y terminó con una merecida ventaja de cuatro goles.

-- Ficha técnica:

32 - Dicorpebal Logroño (11+21): Xoan Ledo (p), Lombardi (1), Aitor García (3), Miguel Martínez (8), Pesti, David Cadarso (7, 3p), Popovic, Juárez, Preciado (2), Zarzuela, Álvaro Martínez (6, 2p), Zaja (1), Perjel (4) y Unai Galán.

28 - Recoletas Atlético Valladolid (14+28): Bar (p)(1), Oliveira (5), Karaplevski, Díaz (3), Josinovic (2), Ribeiro, Abdelazize (5), Gey-Emparan (4, 1p), Villalobos (3), Forodean, Herrero (1), De Carvalho (3) y Camino (1).

Parciales: 3-2, 4-5, 5-6, 8-9, 9-11, 11-14 (descanso), 17-15, 19-16, 24-19, 27-23, 30-25 y 32-28 (final).

Árbitros: Ruiz Vergara y Sánchez Bordetas. Expulsaron por tarjeta roja directa, en el último minuto, al local Lombardi y al visitante Oliveira. Excluyeron por dos minutos a Preciado, Pestic y Popovic, del Logroño; y a Oliveira (2 veces), Gey-Emparan, Herrero y Carvalho, del Valladolid.

Incidencias: Partido de la Liga Asobal disputado en el Palacio de los Deportes de La Rioja ante unos 1.500 aficionados. Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de la madre del jugador local Unai Galán.EFE

sjf/ep/aà

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Andueza pide a Feijóo que deje de hablar de ETA, que "ya no existe", para crear "enfrentamiento" y tapar "miserias"

El líder socialista Eneko Andueza reclama a la oposición que abandone el discurso sobre el terrorismo, critica el uso político de la historia violenta y exige respeto por la memoria de quienes lucharon y fueron víctimas

Andueza pide a Feijóo que

Sumar e IU ven innecesario someter al Congreso la movilización de tropas militares

Infobae

Morant reivindica el feminismo frente al fascismo y afea el "machismo institucional": "El PSOE es la alternativa"

Diana Morant advierte sobre el avance de posiciones reaccionarias y subraya la vigencia del compromiso socialista con la defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad frente al auge de actos hostiles y discriminatorios en la sociedad

Morant reivindica el feminismo frente

Exteriores informa de que salen hacia España los primeros vuelos comerciales desde Qatar

Infobae

El PP pide a Vox abandonar tacticismo electoral tras bloquear investidura de Guardiola

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así es el ‘HMS Prince

Así es el ‘HMS Prince of Wales’, el portaviones que Reino Unido ha puesto en “alerta máxima” para un posible despliegue en Oriente Medio

Abascal habla sobre la expulsión de Ortega Smith de Vox: “No he hablado con él ni me gustan las telenovelas”

La activista hispanovenezolana Ángela Expósito es excarcelada tras siete años en prisión en Venezuela

Felipe VI traslada el “apoyo de España” al presidente de Líbano en una llamada telefónica tras los ataques de Israel

Abascal asegura que Vox no va a ceder en migración o políticas verdes y que el PP “tendrá que buscarse otro socio” en Extremadura o Aragón si no acepta

ECONOMÍA

El cajero del mundo está

El cajero del mundo está en Europa

Todo lo que dice la ley sobre vivir en una oficina en España

Un hombre avala el negocio de su padre para evitar que quiebre y termina heredando una deuda de 85.000 euros: la justicia lo exonera y no tendrá que pagar

Los taxistas de Valencia harán ‘huelga a la japonesa’ durante las Fallas y la Magdalena para protestar frente a Uber y otras VTC: serán gratis el 14 y el 18 de marzo

Luz verde de la Unión Europea para que el Gobierno español entregue 200 millones de euros en ayudas a un grupo de empresas españolas: estos son los requisitos

DEPORTES

Fin del misterio: Madonna responde

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”

Fede Valverde salva en el último minuto a un Real Madrid sin brillo frente al Celta de Vigo

Kylian Mbappé ya tiene carnet: el futbolista del Real Madrid conduce por primera vez su BMW de 140.000 euros sin la ‘L’