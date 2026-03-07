32-28. El Logroño se reivindica y arrolla al Valladolid en una gran segunda mitad

Logroño, 7 mar (EFE).- El Diropebal Logroño se ha impuesto al Recoletas Valladolid por 32-28 en un choque marcado por el gran segundo tiempo de los riojanos, que impusieron un ritmo imposible de seguir para su rival.

El Logroño llegaba al partido tras un "pinchazo" en Alicante que le bajó del segundo puesto y con la sensación de no haber retomado el campeonato a su mejor nivel; además recibía a un Valladolid que le apeó hace poco de la Copa de España.

Pero tras un primer tiempo discreto, el conjunto de Logroño cambió de forma radical, corrió y corrió y así arrolló a un rival sin capacidad de reacción.

El primer tiempo dejó claro que el Dicorpebal no estaba a su mejor nivel y por ello nunca estuvo cómodo en la pista. El Valladolid leyó mejor el partido y sacó un gran rédito a su superioridad física, tanto en ataque como en defensa.

De hecho, ya antes del cuarto de hora los castellanos ya mandaban en el partido y fueron capaces de controlarlo hasta el descanso.

A ello ayudó que Xoan Ledó no paró tanto como otras tardes y que, como en toda la segunda vuelta, el ataque de los riojanos no fue tan efectivo como se espera de él (poco más del 50 por ciento de acierto en la primera parte).

Con esa dinámica, el Recoletas llevó el partido a donde quería, a que el juego pasara por sus "torres" (Ribeiro y Abdelazize), ante las que el Logroño no tenía centímetros suficientes. De Carvalho y Forodean se sumaron a esa táctica, ambos también con una gran envergadura y profundizaron en la incomodidad de los locales.

Así, los dos goles de renta que los de Valladolid colocaron antes del cuarto de hora de juego (4-6) siguieron muchos minutos y aumentaron hasta tres (8-11) y siguieron así al descanso (11-14).

Pero nada der eso sirvió en el segundo tiempo simplemente porque el Logroño decidió mostrar su verdadera personalidad, esa que apenas ha salido a relucir en lo que va de segunda vuelta.

El equipo riojano, con un Ledo a su verdadero nivel en la portería, le metió una marcha más al partido y atacó sin complejos y sin miedo a fallar; además fue más contundente en defensa ante unos rivales que ya no tenían la movilidad de antes.

Fruto de ello el Dicorpebal no remontó y prácticamente remató el partido. En seis minutos asentó su ventaja (18-15) y en menos de un cuarto de hora logró un importante "colchón" (23-18) ante un Valladolid sin recursos para cambiar la dinámica del choque.

El equipo riojano supo mantener su ventaja hasta el final, no se puso nervioso y terminó con una merecida ventaja de cuatro goles.

-- Ficha técnica:

32 - Dicorpebal Logroño (11+21): Xoan Ledo (p), Lombardi (1), Aitor García (3), Miguel Martínez (8), Pesti, David Cadarso (7, 3p), Popovic, Juárez, Preciado (2), Zarzuela, Álvaro Martínez (6, 2p), Zaja (1), Perjel (4) y Unai Galán.

28 - Recoletas Atlético Valladolid (14+28): Bar (p)(1), Oliveira (5), Karaplevski, Díaz (3), Josinovic (2), Ribeiro, Abdelazize (5), Gey-Emparan (4, 1p), Villalobos (3), Forodean, Herrero (1), De Carvalho (3) y Camino (1).

Parciales: 3-2, 4-5, 5-6, 8-9, 9-11, 11-14 (descanso), 17-15, 19-16, 24-19, 27-23, 30-25 y 32-28 (final).

Árbitros: Ruiz Vergara y Sánchez Bordetas. Expulsaron por tarjeta roja directa, en el último minuto, al local Lombardi y al visitante Oliveira. Excluyeron por dos minutos a Preciado, Pestic y Popovic, del Logroño; y a Oliveira (2 veces), Gey-Emparan, Herrero y Carvalho, del Valladolid.

Incidencias: Partido de la Liga Asobal disputado en el Palacio de los Deportes de La Rioja ante unos 1.500 aficionados. Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de la madre del jugador local Unai Galán.EFE

sjf/ep/aà