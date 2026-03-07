Espana agencias

31-33. Caserío Ciudad Real aprovecha el desacierto del BM Nava que reacciona tarde

SEgovia, 7 mar (EFE).- El Caserío Ciudad Real impuso su ley en la segunda parte de su partido ante un Viveros Herol Nava que pagó caro su extraordinaria falta de acierto en sus lanzamientos.

Desde el inicio del encuentro el conjunto visitante se mantuvo por delante en el marcador. El juego vertical y de pocas circulaciones que puso en liza el conjunto dirigido por Santiago Urdiales puso en apuros al Balonmano Nava, que se vio pronto por detrás en el electrónico.

Paulatinamente, y bien apoyado por Buda en la portería, el equipo de casa se fue entonando, pero sus errores en los lanzamientos le impidieron remontar el marcador pese a situarse con 13-13 a cinco minutos del descanso, al que se llegó con Giovagnola parando un lanzamiento de siete metros a Edu Reig con el tiempo cumplido.

Tras el paso por los vestuarios, un fuerte tirón del Caserío Ciudad Real elevó la renta hasta los seis goles (18-24) con Giovagnola elevando sus porcentajes y Albizu castigando en las acciones rápidas ante un oponente que apenas pudo sujetarse en el partido gracias a las acciones de David Roca y Joao Bandeira.

La reacción del Balonmano Nava llegó en el tramo final del choque, ya que del 24-30 a diez minutos para la conclusión se pasó al 31-32 a veinte segundos para el final. Pero un postrero gol de Albizu certificó la victoria del conjunto visitante.

.

-- Ficha técnica:

31 - Viveros Herol BM Nava: Patotski, Buda; Reig (2), Otero, Fernández, Ahumada (2), Carró (1), Marquinhos (1), Marugán (4), Arzoz (3), Carrión (3), Rui Baptista (1), Bandeira (7), Roca (6), Bonanno (1) y Herranz.

33 - Caserío Ciudad Real: Giovagnola, Morales; Mach (5), Guilherme (5), Moreno (1), Romanillos (1), Palomeque, Sosa (2), Domingo (5), Mínguez (1), López (2), Albizu (9), Poladura (1), Casares (1) y Torres.

ÁRBITROS: Zaragueta Ruiza y Oyarzun Aylagas. Señalaron dos exclusiones a los visitantes por ninguna a los locales.

PARCIALES: 2-4, 3-6, 5-8, 8-10, 13-13, 14-16, descanso, 16-18, 18-23, 21-27, 23-29, 26-31 y 31-33.

INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la vigésima jornada de la Liga Nexus Energía Asobal, disputado en el pabellón municipal de Nava de la Asunción, lleno en sus gradas. EFE

