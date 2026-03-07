30-32. El Frigoríficos Morrazo se toma la revancha en el David Santamaría

Guadalajara, 7 mar (EFE).- Frigoríficos Morrazo ha dado un paso de gigante en su lucha por la permanencia en la Liga ASOBAL al alejar a un rival directo, el Sanicentro Guadalajara, al que ha vencido por 30-32. Una buena portería, una defensa feroz y un ataque acertado, con Manu Pérez desatado en la segunda mitad, dieron los dos puntos en juego a los cangueses y hunden un poco más en la tabla al colista.

Con más errores, pérdidas y paradas que goles, transcurrió en igualdad el arranque del choque. Rebasados los primeros diez minutos de juego, Cangas alcanzó una renta de tres goles (3-6), que obligó al entrenador del BM Guadalajara, Juan Carlos requena, a detener el crono.

La bola circulaba mejor y más deprisa en los ataques cangueses, D’Antino había soltado el brazo y Panian empezaba a elevar su media de paradas. Pero reaccionó el conjunto local; espoleado también por las intervenciones de su cancerbero, Nico García. Lograron los morados las tablas mediado el primer período.

Volvió el duelo a una igualdad máxima, conscientes ambas escuadras de lo que había en juego. En el bando alcarreño, Fabio Chiuffa primero y Catalina Falcon después, se responsabilizaron de marcar, pero los morados poco a poco entraron en sequía, anotando tan solo un gol en el último parcial.

En el cuadro gallego, más ligero de piernas y profundo de banquillo, Angel Luis Rivero distribuía con maestría el último pase a extremo o pivote, despegando de nuevo a los suyos en el luminoso (14-17 al descanso).

En la reanudación apretaron los hombres de morado para limar la diferencia; se acercaban al empate, pero a continuación se volvía a soltar Cangas, recobrando su máxima renta (18-21). La defensa 6-0 planteada por Quique Domínguez era por momentos infranqueable.

Pero lo consiguió SANICENTRO, con un lanzamiento lejano de Gustavo de Andrade (22-22). Con la intención de detener la remontada local y de reordenar las líneas, pidió tiempo muerto Cangas.

Un choque entre Arnau y Jodar hizo temblar a la grada por el estado del segundo, quien quedó unos minutos sobre el parqué. Afortunadamente, todo quedó en un susto.

En el ecuador de la segunda parte Diego Vera puso por delante a Guadalajara (24-23). Por tercera vez en el partido los alcarreños limaban a su oponente una renta de tres goles. Pero Manu Pérez y Martín Gayo, estelares en este tramo del choque, ponían de nuevo las cosas donde estaban (24-26).

El Sanicentro buscaba de nuevo empatar, lo tuvo en las manos de Diego Vera, desde la línea de seis metros, pero detuvo su lanzamiento Iván Panján. Entonces Manu Pérez destrozó las esperanzas del colista de agarrarse a la categoría, con dos auténticos golazos (26-29).

Hubo tiempo muerto en la cancha. Juan Carlos Requena ordenó atacar con todo y defender cuerpo a cuerpo. Pero de nuevo el brazo de Manu Pérez sentenció el duelo, alcanzando los cangueses su máxima diferencia de la tarde (26-30).

Ganó Cangas el duelo por la permanencia, y se sacó la espina de la derrota en O Gatañal en la primera vuelta del campeonato. El único consuelo que quedó en el David Santamaría es que su equipo gana a Cangas el average, ya que venció en Cangas por 29-34.

- Ficha técnica:

30 - Sanicentro Guadalajara (14+16): Nico García (Jorge); José Luis Román (2), Ahmed El Khouga (3), Diego Vera (2), Joan Blanco (2), Gustavo de Andrade (5) y Chiuffa (6, 3p.), siete inicial; Santi Simón (1), Falcon (3), Juan Jodar (0), Martín Ganuza (3), López Boyarizo (3) y Jesús Arribas (0).

32 – Frigorificos Morrazo (17+15): Panjan (Pallas); Manu Pérez (8), Arnau (3), David (1), D’Antino (3, 1p), Pablo Castro (1) y Rivero (2), siete inicial; Quintas (0), Javier García (2), Gayo (4), Gallardo (4), Martín (1), Santi López (1) y Ludman (2).

Parciales cada cinco minutos: 2-2, 3-5, 6-7, 9-9, 13-12, 14-17 (descanso), 18-19, 20-22, 23-23, 24-26, 26-27, 30-32.

Árbitros: Javier Alvarez y Jon Bustamante. Excluyeron a Diego Vera, Falcon, Gustavo y ElKhouga por el Sanicentro BM Guadalajara, y a Quintas, Gayo y Ludman por el Frigoríficos El Morrazo.

Incidencias: Partido correspondiente a la Jornada nº 20 de la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL 2025-26, disputado en el Municipal David Santamaría, ante 1.707 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en homenaje a quien fuera jugadora de la cantera del BM Guadalajara, Elena Sirbu. EFE

jmm/sab