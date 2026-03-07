Espana agencias

3-2. Un cabezazo de Nico González da la victoria al Atlético

Guardar

Madrid, 7 mar (EFE).- Un cabezazo de Nico González en el minuto 81 deshizo este sábado el empate entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad en el Metropolitano para dar el triunfo al conjunto rojiblanco y afianzarlo en las posiciones de la Liga de Campeones (3-2) en el simulacro de la final de la Copa del Rey entre ambos equipos del próximo 18 de abril en Sevilla.

Antes, a cada tanto del Atlético respondió su rival instantes después. Así ocurrió en la primera parte, con el 1-0 de Alexander Sorloth en el minuto 5 y el 1-1 de Carlos Soler en el 9, y entre el 67 y el 68, cuando el 2-1 también de Nico González fue igualado por el 2-2 de Mikel Oyarzabal. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Encuentra: Me voy jodido, pero orgulloso del equipo

Infobae

28-25. El Bathco Torrelavega sigue mirando a Europa

Infobae

0-1. El Eibar rompe el maleficio y logra su primera victoria del curso como visitante

Infobae

El Industrias se mete en la lucha por las eliminatorias y el Jaén se las complica

Infobae

Galán-Chingotto y Triay-Brea ganan las finales del Gijón Premier Padel P2

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El secretario general de las

El secretario general de las Nuevas Generaciones del PP pide el voto para Vox tras darse de baja del partido para defender España “sin complejos”

Este es el patrimonio de Carlos Martínez, candidato del PSOE a las elecciones de Castilla y León: dos viviendas, un coche y una deuda de más de 200.000 euros

Procedente el despido de un operario de autopistas que dio positivo en cocaína y cannabis mientras conducía un vehículo de la empresa

El Tribunal Supremo niega la residencia en el País Vasco a un enfermo renal alegando que ya conocía su diagnóstico en su país de origen

La Justicia anula el alquiler de 1.000 euros que cobraba el dueño de una vivienda de protección oficial a su inquilino por superar el precio máximo legal

ECONOMÍA

Ignacio de la Calzada, abogado:

Ignacio de la Calzada, abogado: “En caso de dimisión, siempre vas a tener finiquito”

1 céntimo el litro de gasolina: una estación de servicio comete una errata con el precio y atrae a decenas de automovilistas que llenan el depósito e incluso bidones

Renfe lanza una nueva página web que muestra la ubicación de los trenes en tiempo real

El riesgo cambió de idioma

Sebastián Ramírez, abogado: “Hay tres cosas que debes saber sobre los despidos este 2026”

DEPORTES

Ya es oficial: Ilia Topuria

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”