29-28 Ademar levanta un partido ante un Puente Genil que murió a la orilla

León, 7 mar (EFE).- El Abanca Ademar levantó un partido que llegó a ir perdiendo por siete goles en la primera mitad y seis en la segunda, con dos actuaciones estelares, la del guardameta internacional Álvaro Pérez y el máximo goleador de la liga, Gonzalo Pérez, que acabaron por desquiciar a un Puente Genil que murió a la orilla y sigue sin ganar por undécimo encuentro consecutivo.

Tuvieron muy cerca romper esta racha negativa los cordobeses, cuya última victoria se remonta a mediados de noviembre y, tras el cambio en el banquillo y la llegada de Antonio Rama, tan solo han sido capaces de sumar un punto para anclarse en la posición de descenso, con el agravante de la grave lesión del caboverdiano Leandro Semedo que podría decir adiós a la temporada.

El inicio del encuentro no hacía presumir cómo se iría desarrollando posteriormente, porque Ademar tomaba la delantera, aunque sin poner distancia en el marcador en un primer cuarto con más errores que aciertos.

Sin embargo, en el ecuador de la primera mitad, el equipo de Antonio Maya empezó a encontrar la aportación de Elicio Carvalho en portería, también por los errores en lanzamientos y pérdidas de balón de los leoneses que, unido al poderío de lanzamiento del exademarista Leandro Semedo, se tradujo en diez minutos sin anotar los locales que encajaron un parcial demoledor de 0-7 sin aprovechar incluso las superioridades.

En los últimos minutos antes del paso por vestuarios corrigieron mínimamente una primera parte muy errática en defensa y ataque ante un rival envalentonado y con las ideas claras que se fue mandando al descanso 11-16, repitiéndose las citas anteriores en el municipal leonés, entonces con Daniel Gordo en el banquillo, ante Cangas y Bidasoa.

Tal y como ocurriera en estos dos precedentes, aunque solo el primero tendría final feliz para los leoneses, Ademar se encomendó a sus dos jugadores más destacados, el máximo artillero liguero y un Álvaro Pérez en la portería que acabó por catapultar a su equipo para ir recortando progresivamente la renta.

El portero vallisoletano ponía cerrojo a su portería y el extremo leonés Gonzalo Pérez, que está cerca de sellar su renovación, martilleaba desde todas las posiciones, no solo el extremo, mientras que Puente Genil intentaba explotar el ataque 7 contra 6 con éxito intermitente.

Le costó acabar de remontar al Ademar pero cuando lo hizo ya no permitió que su rival le igualara sellando precisamente el menor de la saga Pérez Arce con una transformación de una pena máxima la victoria.

- Ficha técnica:

29 - Abanca Ademar (11+18): Álvaro Pérez (Barkhordari); Gonzalo Pérez (11, 3 p), Edu Fernández (2), Adrián (3), Benites (1), Lodos (1), Darío Sanz (1); Alberto Martín (1), Rodrigo Pérez (1), Wasiak (2), Samu (-), Sergio Sánchez (4), Miñambres (2), Zapico (-).

28 - CajaSol Ángel Ximénez Puente Genil (16+12): Elicio Carvalho (De Hita); Dorado (2), Semedo (5), Tiago (-), Simonet (3), Aizen (5), Estepa (5, 2 p); Ramos (4), Mosquera (3), Cuenca (-), Claudio Ramos (-), Bernabeu (1), Cabello (-).

Marcador cada cinco minutos: 2-1, 4-3, 6-6, 6-9, 7-13, 11-16 (descanso), 14-18, 16-20, 19-22, 22-23, 25-24, 29-28 (final).

Árbitros: José Carlos Friera Cavada y Andrés Rosendo López. Excluyeron por dos minutos a Benites por Ademar; Simonet (2), Tiago (2), Ramos y Mosquera por Puente Genil.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la vigésima jornada de la Liga Nexus Energía ASOBAL disputado en el palacio municipal de deportes Urbano González Escapa de León ante 1.800 espectadores. EFE

fps/erbq/sab