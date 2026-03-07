Espana agencias

2-2. Budimir pone las tablas en un final loco ante el Mallorca

Pamplona, 7 mar (EFE).- Osasuna mantuvo este sábado su buena racha en casa tras rescatar un empate en el minuto 94, con un gol del croata Ante Budimir, ante el Mallorca, en cuyo banquillo debutó el argentino Martín Demichelis, en un partido que parecía perdido para los locales después del doblete del kosovar Vedat Muriqi y que terminó marcado por un final caótico con goles, expulsiones y mucha emoción (2-2).

El Mallorca salió fuerte al encuentro, con ganas de hacerse con la posesión de balón. Martín Demichelis pretendió hacer de esto su seña de identidad, añadiendo a esto la movilidad de los jugadores de ataque para desordenar a Osasuna.

Los de Alessio Lisci quisieron darle velocidad con Víctor Muñoz y Javi Galán por la banda izquierda, pero los baleares achicaron bien cuando les tocó. En solo dos minutos, Hernández Hernández enseñó una amarilla para Rubén García y Pablo Torre.

La primera ocasión clara del encuentro llegó a los 31 minutos. Mascarell probó de lejos de manera potente antes de que Sergio Herrera despejase de puños el disparo. Una mala decisión del guardameta local dio lugar al primer gol de la tarde.

La fe de Muriqi sirvió para tocar ese despeje de cabeza de Herrera e introducir el esférico en la meta del conjunto navarro. Los de Tajonar no encontraron su fútbol, con un desquiciado Alessio Lisci que vio la amarilla en la banda.

Osasuna salió con otra chispa, atosigando a su rival como si de los últimos minutos se tratase. Doble cambio ofensivo de Lisci dando entrada a Raúl y Moro para revertir la situación. Doble punta de ataque con Moncayola como único centrocampista.

El planteamiento ofensivo del técnico italiano se vio contrariado con el segundo de la tarde a la contra. Muriqi finalizó a la perfección su acción para doblar la ventaja y poner las cosas muy complicadas para los pamploneses.

El Mallorca aguantó bien el marcador ante unos rojillos que ya fueron a la desesperada. Virgili fue expulsado con roja directa tras una entrada por detrás sobre Moro algo dudosa que condicionó los últimos minutos. Poco después,

Raúl también vio la roja tras revisar el pisotón en el VAR. Barja recortó diferencias en el minuto 90.

Todo parecía visto para sentencia, pero Budimir hizo su gol en el minuto 94 a la contra. Moi Gómez la tuvo, antes de que finalizase el choque con un Osasuna que rescató un punto inextremis.

- Ficha técnica

2 – Osasuna: Herrera; Rosier, Catena, Herrando (Juan Cruz, m. 77), Galán (Gómez, m. 77); Moncayola (Barja, m. 77), Torró (Raúl, m. 56), Aimar; Rubén García (Moro, m. 56); Budimir, Víctor Muñoz.

2 – Mallorca: Leo Román; Maffeo (Mateu, m. 88), Valjent, Raíllo (David López, m. 53), Mojica; Morlanes (Virgili, m. 63), Mascarell, Samú Costa; Joseph (Sánchez, m. 88), Muriqi, Torre (Darder, m. 53).

Goles: Muriqi, 0-1 (m. 35), Muriqi, 0-2 (m. 61), Barja, 1-2 (m. 90), Budimir, 2-2 (m. 94).

Árbitro: Alejandro Hernández Hernández (Comité canario), asistido por Naranjo y Cerdán. Amonestó a los locales a Rubén García. A los visitantes Torre, Valjent y Leo Román. Expulsó con roja directa a Virgili en el minuto 73 y a Raúl García de Haro en el minuto 81.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo séptima jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio de El Sadar ante 19.746 aficionados. EFE

