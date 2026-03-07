Espana agencias

2-0. Dos zarpazos dejan al Burgos en playoff y hunden al Mirandés

Burgos, 7 mar (EFE).- El Burgos sueña en grande y se coloca en puestos de playoff tras ganar este sábado con dos zarpazos de David González y Curro a un Mirandés que se hunde en la clasificación de LaLiga Hypermotion.

El feudo burgalés volvió a demostrar por qué es un fortín inexpugnable en una tarde en la que el Burgos impuso su ley frente a un Mirandés que terminó diluyéndose entre la falta de contundencia defensiva y la impotencia final.

El duelo de máxima rivalidad regional comenzó con el habitual respeto de los derbis, con un Javi Hernández que avisó primero para los jabatos en el minuto 13, pero la igualdad se rompió cuando el Burgos aprovechó un error en la zaga visitante.

Hugo Novoa bajó un balón que Curro Sánchez estrelló inicialmente contra el pecho de Juanpa, pero el rechace cayó en las botas de un David González que no perdonó desde el corazón del área para firmar su octavo tanto de la temporada.

A partir del gol, el conjunto de Miranda de Ebro acusó el golpe psicológico y perdió el rumbo de su juego. Solo la insistencia de Javi Hernández, con un disparo lejano y un córner cerrado que obligó a la zaga local a sacar bajo palos, puso en aprietos a Cantero.

Mientras tanto el bloque blanquinegro rozó el segundo de forma constante con Atienza, Curro y el propio David González rematando acciones claras que hacían presagiar lo que estaba por venir.

La sentencia definitiva llegó tras una genialidad de Kevin Appin, zafándose de Bauza y condujo con potencia por el carril central antes de servir el cuero a Curro Sánchez.

El onubense, letal en cuanto pisó el área, armó un disparo que tocó ligeramente en Cabello, lo justo para engañar a un Juanpa que ya se había vencido al palo largo.

Con el 2-0, el Mirandés intentó reaccionar a través de la frescura de Diego Sía, quien buscó constantemente la asistencia para Siren Diao, pero se encontró con un muro infranqueable.

El Jebari vio la cartulina por simular una caída en el área y Grego Sierra fue amonestado en la tangana posterior por un empujón.

A pesar de los intentos desesperados de los visitantes, Florian Miguel se resarció de sus apuros previos achicando al límite un pase de la muerte de Novoa en el tiempo de descuento.

La puntilla para el equipo de Muneta llegó en el minuto 94, cuando Medrano vio la segunda amarilla por un pisotón a Mollejo tras llegar tarde a un robo en la medular.

- Ficha técnica:

2 - Burgos: Cantero, Lizancos, Sergio González, Grego Sierra, Florian Miguel, David González (Mollejo min. 90), Morante, Atienza (Expósito min 90), Íñigo Córdoba (m.72), Appin (Fer Niño min. 72) y Curro (Galdames min 82).

0 - Mirandés: Juanpa, Hugo Novoa, Juan Gutiérrez, Maras (Siren Diao m.62), Cabello, Fer Medrano, Ali Houary (El Jebari m.62), Selvi Clua, Bauzà, Javi Hernández y Carlos Fernández (Diego Sia min 70).

Goles: 1-0 M.20: David González. 2-0 M.66: Curro.

Árbitro: José Antonio Sánchez (comité andaluz). Amonestó por el Burgos a Appin (m.72), Grego Sierra (m.89) y por el Mirandés a Carlos Fernández (m.19), Pablo Pérez (m.45+2), El Jebari (m. 89). Expulsado por doble amarilla a Fer Medrano (Medrano (m.39 y m. 95).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 29 de LaLiga Hypermotion celebrado en el Estadio Municipal de El Plantío ante 10.262 espectadores. EFE

vfr/erbq

