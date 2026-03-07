13-12. Un gol sobre la bocina decide el pase del Sabadell a la final

Sabadell (Barcelona), 7 mar (EFE).- Un gol sobre la bocina de la campeona olímpica Judith Forca decidió este sábado el pase del Astralpool Sabadell a su tercera final consecutiva de la Copa de la Reina tras una reñida semifinal ante el Assolim Mataró disputada en la piscina de Can Llong.

El anfitrión y equipo con más títulos de la competición (18 en total), buscará recuperar un trofeo que no conquista desde 2023. En la final, programada para este domingo a partir de las 13:30 horas se medirá al Sant Andreu, vigente campeón de las dos últimas ediciones, que superó 7-14 al EPlus Catalunya en la primera semifinal.

La igualdad que había marcado sus enfrentamientos anteriores no fue una excepción en esta semifinal. El partido arrancó prometedor para el Mataró, que se marchó en el marcador con un penalti transformado por Martina Claveria para el 1-3. Sin embargo, la reacción del anfitrión no se hizo esperar.

El Sabadell, liberado de la presión inicial y más concentrado, cerró los tiros francos y aprovechó su efectividad en ataque para endosar un parcial de 5-2, y se fue al descanso con una ligera ventaja de 6-5.

Tras el intermedio, la historia apenas cambió. El Sabadell intentó despegarse, logrando ventajas de hasta dos goles (8-6, min.20), pero el Mataró respondió con firmeza, firmando un parcial de 1-3 que dejó todo empatado al inicio del último y decisivo acto (9-9).

El duelo se convirtió en una batalla física y táctica, marcada por arreones de ambos equipos pero sin que ninguno lograra romper la igualdad. En ese intercambio siempre era el Mataró el que jugaba para empatar, lo que obligaba a jugar al límite y bajo una tensión creciente, donde cualquier error podía ser decisivo.

Ni el Sabadell logró cerrar su portería, ni el Mataró claudicó ante esa presión: Martina Claveria igualó a falta de dos minutos (12-12). Todo apuntaba a que el partido se decidiría en la prórroga, con ambos equipos apresurados en ataque. Sin embargo, el Mataró no solo desperdició su posesión final, sino que además dejó segundos valiosos al conjunto vallesano para preparar el último lanzamiento.

Entonces, sobre la bocina, la campeona olímpica Judith Forca, quien había sido duda para la Copa de la Reina por un problema de espalda que venía arrastrando, ejecutó un disparo certero que batió a Mariona Terré. El 13-12 definitivo envía al Sabadell a la final por tercera temporada consecutiva.

– Ficha técnica:

13 - Astralpool Sabadell: Carrasco; Rybanska (-), Van de Kraats (4), Jurado (2), Giannopoulou (1), Moreno (1), Piralkova (-), Llorenc (-), Forca (1), Dalmases (-), Crespí (1), González (3), Prentice (-), Malara (p.s).

12 - Assolim Mataró: Terré; Claveria (2), Queralt Bertran (1), Guiral (1), Morell (-), Roemer (4), Cambray (-), Espar (-), Avegno (4), Hauschild (-), Kearns (-), Rita Bertran (-), Gil (-) y Behrens (p.s).

Árbitros: Pau Segurana, Juan Manuel Sanfeliu, Josep Maria Castella y Joaquim Lloret. Mostraron tarjeta amarilla al técnico David Palma por parte del Astralpool Sabadell.

Parciales: 1-3, 5-2, 3-4 y 4-3.

Incidencias: Segunda semifinal de la Copa de la Reina disputada en la piscina de Can Llong (Sabadell). EFE

