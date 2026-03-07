Espana agencias

113-111: El MoraBanc sufre para ganar en la prórroga en el debut de Plaza con el Zaragoza

Andorra La Vella, 7 mar (EFE).- El MoraBanc Andorra, con un buen debut de Sir'Jabari Rice (19 puntos y 5 asistencias), se impuso en la prórroga al Casademont Zaragoza por 113-111, en el estreno de Joan Plaza en el banquillo aragonés que deja a los locales a la altura de su rival en la clasificación pero con la diferencia de puntos a favor de los visitantes.

El 'alumno' ganó al 'maestro' en el primer cuarto. El MoraBanc, dirigido por Žan Tabak, realizó una mejor puesta en escena. Joan Plaza, en su primer partido en el banquillo del Casademont Zaragoza, fue a remolque en los primeros 10 minutos. Los dos equipos hicieron debutar sus últimos fichajes. El MoraBanc al escolta norteamericano Sir'Jabari Rice y por parte visitante otro escolta de la misma nacionalidad, Wright-Foreman. La máxima diferencia fue de +5 con el 21-16 con dos puntos de Rubén Guerrero. Un triple de McKoy situó el 24-19.

El Casademont Zaragoza mejoró en el segundo cuarto. Santi Yusta, el alero madrileño de los aragoneses, asumió el liderazgo ofensivo. De hecho, anotó dos triples casi consecutivos, uno de ellos sobre la misma bocina de la posesión. Un mate de Devin Robinson a una mano hizó que los de Joan Plaza se pusieran por delante en el electrónico. Los de Žan Tabak ya no se sentían tan cómodos en pista y sufrieron en defensa para parar las acciones de Santi Yusta y Bojan Dubljevic. Al descanso, máxima igualdad, con el 44 y destacando los 13 puntos de Yves Pons y los 13 de Santi Yusta.

En la reanudación, el parcial de 8-2 marcó lo que sería el tercer cuarto. Cinco puntos seguidos de Stan Okoye lideraron este parcial para situar el 52-46 (+6). Al Casademont Zaragoza le costó entrar en estos terceros 10 minutos y Santi Yusta, como no, despertó a los aragoneses con un triple para situar el 53-52. Eso sí, los locales estuvieron más sólidos y acertados y un triple de Aaron Best y otro de Yves Pons situó el 69-61 (+8) a 2'46" del final. La máxima ventaja del partido hasta entonces llegó con el 71-61 después de un mate de Kostadinov a 1'47". Sólo Wright-Foreman aguantaba a los visitantes y el tercer cuarto acabó con dos puntos de Rafa Luz sobre la bocina para dejar el 76-64 (+12).

El parcial de 2-10 del Casademont Zaragoza dio vida a los de Joan Plaza para afrontar el final del partido con opciones. Los visitantes se acercaron a 4 con el 77-73. Las acciones individuales de Sir'Jabari Rice pararon el intento de remontada de los de Joan Plaza. El norteamericano, nuevo jugador del MoraBanc, lideró el juego ofensivo de los suyos nada más debutar.

A 6'11" del final, dos tiros libres anotados por Dubljevic pusieron el 79-77, pero en el otro lado respondió con un triple Justin McKoy. El Casademont Zaragoza logró ponerse por delante en el electrónico con un triple de Dubljevic a 3'34 (84-85). Una vez, los aragoneses se pusieron por delante, a los locales les entró el pánico y a 2'37" anotó Wright-Foreman dejó el 87-90. El partido se fue hacía un final agónico y así fue. Tres tiros libres convertidos por Kyle Kuric a 7"3 llevaron el partido al tiempo extra con el tiro fallado por DJ Stephens.

En la prórroga, los de Žan Tabak dominaron y con un triple de Yves Pons a 2'29" situaron el 106-100, pero los visitantes volvieron a reaccionar. Un triple de Best a 24" puso el 111-108 y a 3"3 Santi Yusta igualó sin hacer falta los de Žan Tabak.

Y en la última jugada, Kyle Kuric buscó un triple, DJ Stephens le hizo falta y el alero norteamericano anotó los dos primeros y tiro a fallar en el tercero para conseguir la victoria que da oxigeno a los andorranos aunque el 'average' es para los aragoneses. Por los locales también destacó Yves Pons con 19 puntos. El mejor fue Santi Yusta con un recital con sus 28 puntos y también tuvo un buen debut Wright-Foreman con 19 puntos.

.

-- FICHA TÉCNICA:

113 - MoraBanc Andorra (24+20+32+20+17): Rafa Luz (5), Best (10), 'Chumi' Ortega (-), Pons (19) y Pustovyi (15) -cinco inicial-; Sir'Jabari Rice (19), Okoye (7), McKoy (13), Rubén Guerrero (4), Kuric (16) y Kostadinov (5).

111 - Casademont Zaragoza (19+25+20+32+15): Spissu (14), Washington (11), Santi Yusta (28), Robinson (13) y Koumadje (-) -cinco inicial-; Dubljevic (17), Wright-Foreman (19), Joaquín Rodríguez (3), Miguel González (-), DJ Stephens (6), Traoré (-) y Jaime Fernández (-).

Árbitros: Jordi Aliaga, Martín Caballero y Carlos Merino. Eliminados por cinco faltas personales Sir'Jabari Rice (m. 39) y Pustovyi (m. 48).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 21 de la Liga ACB disputado en el Pabellón Toni Martí de Andorra la Vella ante 3.608 espectadores. EFE

