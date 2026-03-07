Espana agencias

1-3. España vence las resistencias de Ucrania y sigue invicta en el camino al Mundial

Redacción Deportes, 7 mar (EFE).- La selección española femenina se hizo este sábado con un cómodo triunfo (1-3) en el encuentro contra Ucrania en Antalya (Turquía), el segundo de la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2027 después de la victoria de las españolas contra Islandia (3-0).

Edna Imade, de cabeza, y Lucía Corrales, con un disparo potente desde fuera del área, hicieron los dos primeros tantos, todavía en la primera mitad. En la segunda, Vicky López, de penalti, aumentó la diferencia. Olga Ovdiychuk, exjugadora del Atlético de Madrid, hizo el gol del honor para Ucrania.

Así, España suma seis puntos de seis posibles y es segunda empatada a puntos (6) con Inglaterra en el grupo A3 de clasificación para el Mundial 2027, en el que las españolas podrían revalidar el título que consiguieron en 2023. Las inglesas, vigentes campeonas de Europa, se impusieron a Islandia por 2-0, y ya habían ganado a Ucrania por 1-6. para ser líderes. EFE

