1-3. España acaba con la resistencia de Ucrania y sigue invicta en el camino al Mundial

Redacción Deportes, 7 mar (EFE).- La selección española femenina se hizo con un cómodo triunfo (1-3) en el encuentro contra Ucrania en Antalya (Turquía), el segundo de la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2027 tras el logrado previamente contra Islandia (3-0), que mantiene el pulso con Inglaterra por el liderato del grupo.

España comparte el primer puesto del Grupo 3 con el combinado inglés, instalado en la cima por mejor diferencia de goles. El cuadro hispano aparece segundo. Ambas selecciones con pleno de triunfos y seis puntos.

Las de Sonia Bermúdez saltaban al césped de Antalya sabiendo que Inglaterra había ganado por 2-0 a Islandia en el otro encuentro del grupo A3, por lo que tenían la presión de sumar los tres puntos y de conseguir el mayor número de tantos posibles para mejorar la diferencia de goles general de las británicas.

Iya Andruschack, seleccionadora ucraniana desde hace apenas un mes, quería que sus jugadoras empezaran el partido plantando cara. Contra Inglaterra, en su debut en el banquillo nacional, consiguió que Ucrania aguantara el 0-0 hasta el descanso, si bien el encuentro terminó 1-6.

Las ucranianas tuvieron tímidos acercamientos en los primeros minutos, sin llegar a inquietar a Misa Rodríguez, que volvía a tener minutos con España por primera vez desde los Juegos Olímpicos de París 2024. Una vez pasado el arranque, las locales quedaron arrinconadas en su área, achicando los ataques españoles.

La primera ocasión clara para España llegó en el minuto 9, con una combinación rápida en la frontal entre Alexia y Vicky López que la segunda no remató con la suficiente contundencia. A pesar del dominio apabullante y del control de la posesión, a las de Sonia Bermúdez les costó adelantarse en el marcador.

La selección española tuvo que esperar hasta el minuto 44, cuando una falta botada por Salma Paralluelo desde tres cuartos de campo encontró la cabeza de Edna Imade en el corazón del área para hacer el 0-1. Ya en el añadido, Lucía Corrales se sacó de la manga un disparo de media distancia que tocó el larguero y se metió en la portería de Keliushyk para el 0-2, su primer tanto con España.

En la segunda mitad, España no permitió que Ucrania saliera con energías renovadas después del descanso. Los cambios de Sonia Bermúdez, que dio entrada a Eva Navarro y Fiamma Benítez, dieron fuerza al ataque español, que metió miedo a la guardameta local desde el inicio.

En el minuto 54, una internada en el área de Athenea del Castillo terminó con varios rechaces y, finalmente, una mano de Shmatko dentro del área. La jugadora del Barcelona Vicky López se encargó de convertir el consiguiente penalti en el 0-3.

Cuando parecía que España tenía el encuentro bajo control, Ucrania recortó distancias por medio de Olga Ovdiychuk, exjugadora del Atlético de Madrid, que remató un pase desde la derecha de Viktoriia Hiryn, la más peligrosa de su equipo. Las locales apretaron en el tramo final, pero la calidad de las españolas fue suficiente para no lamentar males mayores.

Así, España, segunda por diferencia de goles, suma seis puntos de seis posibles y empata con Inglaterra en la primera posición del grupo A3 de clasificación para el Mundial 2027, en el que las españolas podrían revalidar el título que consiguieron en 2023 en Australia y Nueva Zelanda.

- Ficha técnica:

1 - Ucrania: Daria Keliushyk; Maryna Shayniuk (Roksolana Kravchuk, m.46), Yana Kotyk, Lesia Olkhova, Lyubov Shmatko, Daryna Vorontsova (Olha Basanska, m.37); Iryna Podolska, Yana Kalinina (Lidiia Zaborovets, m.66), Anna Petryk (Svitlana Kohut, m.66), Olga Ovdiychuk (Inna Hlushchenko, m.83); y Viktoriya Hiryn.

3 - España: Misa Rodríguez; Jana, María Méndez (Martina Fernández, m.62), Laia Codina, Lucía Corrales; Vicky López (Inma Gabarro, m.63), Clara Serrajordi, Alexia Putellas (Fiamma Benítez, m.46); Athenea (Ornella Vignola, m.77), Edna Imade y Salma Paralluelo (Eva Navarro, m.46).

Goles: 0-1, m.44: Edna Imade. 0-2, m.45+3: Lucía Corrales. 0-3, m.55: Vicky López. 1-3, m.76: Olga Ovdiychuk.

Árbitra: Maika Vanderstichel (FRA). Amonestó a Kotyk (m.45+1) por parte de las locales y a Jana Fernández (m.74) por las visitantes.

Incidencias: Segundo partido de la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2027 de España, disputado en el estadio Mardan Antalyaspor (Antalya, Turquía) ya que Ucrania no puede jugar sus encuentros como local en su territorio nacional por la invasión de Rusia. EFE

