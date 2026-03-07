Espana agencias

1-1. Un gol de Joel Roca en la prolongación frena el sueño del Levante y premia al Girona

Guardar

València, 7 mar (EFE).- Un gol del futbolista del Girona Joel Roca, desviado por un jugador del Levante y que tuvo que ser revisado en el VAR, en el minuto 93, salvó a su equipo de una derrota, en el encuentro disputado este sábado en el Ciutat de València que dejó hundida a la grada levantinista.

El Levante se adelantó en el marcador en el minuto 50 con un cabezazo de Carlos Espí, pero la expulsión de Jon Ander Olasagasti en el minuto 59 permitió que el Girona se volcara a por el empate desde la roja directa del centrocampista 'granota' y en el último instante lograra la igualada. EFE

cma/sm/apa

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Covirán busca la sorpresa y aferrarse a la permanencia

Infobae

31-33. Caserío Ciudad Real aprovecha el desacierto del BM Nava que reacciona tarde

Infobae

Sumar exige garantizar el aborto y acabar con el acoso a las puertas de las clínicas

Infobae

La genética marca el futuro del lanzamiento de peso femenino español

Infobae

0-0. El Albacete no plasma en el marcador su superioridad en Huesca

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Abascal habla sobre la expulsión

Abascal habla sobre la expulsión de Ortega Smith de Vox: “No he hablado con él ni me gustan las telenovelas”

La activista hispanovenezolana Ángela Expósito es excarcelada tras siete años en prisión en Venezuela

Felipe VI traslada el “apoyo de España” al presidente de Líbano en una llamada telefónica tras los ataques de Israel

Abascal asegura que Vox no va a ceder en migración o políticas verdes y que el PP “tendrá que buscarse otro socio” en Extremadura o Aragón si no acepta

Pedro Sánchez tacha a Feijóo y Abascal de “hipócritas” por “apoyar la guerra de Trump en Irán” a pesar de que perjudique a los españoles

ECONOMÍA

El cajero del mundo está

El cajero del mundo está en Europa

Todo lo que dice la ley sobre vivir en una oficina en España

Un hombre avala el negocio de su padre para evitar que quiebre y termina heredando una deuda de 85.000 euros: la justicia lo exonera y no tendrá que pagar

Los taxistas de Valencia harán ‘huelga a la japonesa’ durante las Fallas y la Magdalena para protestar frente a Uber y otras VTC: serán gratis el 14 y el 18 de marzo

Luz verde de la Unión Europea para que el Gobierno español entregue 200 millones de euros en ayudas a un grupo de empresas españolas: estos son los requisitos

DEPORTES

Djokovic señala a los tres

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”

Fede Valverde salva en el último minuto a un Real Madrid sin brillo frente al Celta de Vigo

Kylian Mbappé ya tiene carnet: el futbolista del Real Madrid conduce por primera vez su BMW de 140.000 euros sin la ‘L’

Polémica por el peligroso adelantamiento en bicicleta de Aleix Espargaró: “Es línea discontinua, con visibilidad clara y a un coche que iba a 30 km/h”