Sánchez comparecerá en el Congreso para informar sobre la posición de España en la guerra de Irán

Pedro Sánchez solicitará explicar la respuesta oficial tras los recientes ataques en Oriente Medio, expondrá ante los representantes su rechazo a la intervención militar, el envío de tropas a Chipre y los acuerdos alcanzados en la cumbre europea de febrero

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llevará al Congreso la postura oficial de España sobre el conflicto en Oriente Medio, con atención especial a los acuerdos alcanzados en la reunión del Consejo Europeo realizada en febrero en Bélgica y a los despliegues militares realizados recientemente en la región. De acuerdo con información proporcionada por fuentes de Moncloa y recogida por distintos medios, Sánchez ha pedido comparecer ante el Pleno del Congreso de los Diputados para ofrecer explicaciones a los grupos parlamentarios sobre las decisiones y acciones adoptadas por el Ejecutivo tras el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra Irán el sábado pasado, que provocó una escalada de bombardeos y tensiones en el área.

Según publicó la fuente informativa, Sánchez subrayará durante su intervención la negativa del Gobierno español frente a la intervención militar y rechaza expresamente la posibilidad de que Estados Unidos utilice las bases de Rota y Morón como apoyo logístico en las operaciones militares ligadas al conflicto con Irán. Esta postura marca una distinción respecto a otros socios internacionales y busca enfatizar el rechazo del Ejecutivo a la ampliación del conflicto armado en la región.

El medio detalló que, pese al rechazo del presidente del Gobierno a la participación directa de España en operaciones militares, el Ejecutivo autorizó el envío de una fragata a Chipre, integrándose temporalmente en una misión junto con fuerzas militares de Francia y Grecia. Esta decisión se produjo después del impacto de un dron iraní en una base militar británica ubicada en el territorio chipriota, integrando así a Chipre —país miembro de la Unión Europea— en la cobertura de seguridad internacional ante el incremento de los ataques en la zona.

La solicitud de comparecencia fue formalizada por Sánchez amparándose en el artículo 203 del Reglamento del Congreso, lo que le permite informar directamente a los representantes parlamentarios sobre la evolución de la situación en Oriente Medio y proporcionar detalles de la posición oficial mantenida por el Gobierno español ante sus socios de la Unión Europea y la comunidad internacional.

Según reportó la fuente, Sánchez aprovechará la sesión en el Congreso para aclarar también los acuerdos establecidos en la última reunión del Consejo Europeo, que se celebró en el castillo de Alden Biesen, en Bélgica, durante febrero. Entre los temas abordados en aquella cumbre, se analizaron las posibles respuestas europeas al agravamiento del conflicto en Oriente Medio y se establecieron mecanismos de coordinación y asistencia entre los Estados miembros para reforzar la seguridad y la diplomacia en la región.

La reciente escalada militar, a raíz del ataque conjunto contra objetivos iraníes, motivó el despliegue de recursos adicionales en el Mediterráneo, incluyendo la participación puntual de España junto con Francia y Grecia en operaciones en las inmediaciones de Chipre. La decisión del Gobierno de enviar una fragata busca colaborar en la contención de nuevas agresiones y proteger infraestructuras europeas en un escenario marcado por el aumento de las hostilidades, aunque el Ejecutivo insiste —según consignó la misma fuente— en limitar el papel español a acciones de apoyo y protección en el marco de la Unión Europea, descartando cualquier intervención activa en combates directos.

De acuerdo con la información difundida, la explicación de Sánchez en el Parlamento español tendrá como objetivos principales exponer la estrategia del Gobierno ante el conflicto, dejar clara la oposición a la implicación militar directa y transparentar los compromisos asumidos con socios europeos en materia de defensa y cooperación internacional en el contexto de la reciente crisis de Oriente Medio.

