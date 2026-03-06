Montero urge al PP a posicionarse y contrapone los plazos de comparecencia de Sánchez por Irán con los de Aznar por Irak

María Jesús Montero destacó la diferencia en los plazos de rendición de cuentas entre el actual Ejecutivo y el gobierno de José María Aznar, señalando que el presidente Pedro Sánchez solicitó comparecer ante el Congreso de los Diputados apenas unos días después del inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, mientras que el anterior mandatario tardó diez meses en comparecer en las Cortes tras el estallido de la guerra de Irak en 2003. Esta reflexión llegó durante un encuentro de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda con los medios en Palos de la Frontera, Huelva, donde respondió preguntas sobre la reacción del Gobierno ante la crisis en Oriente Medio y el papel de la oposición.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, Montero subrayó que la inmediatez de la comparecencia de Sánchez responde al principio de rendición de cuentas ante la ciudadanía y el Parlamento. La vicepresidenta sostuvo que este gesto refleja un enfoque “muy activo en la escena internacional” por parte del Ejecutivo, remarcando la importancia de que tanto el Congreso como los ciudadanos cuenten con espacios en los que se expongan y debatan abiertamente las distintas posiciones respecto al conflicto. Según Montero, esa postura contrasta con la del Ejecutivo de Aznar, que no compareció ante las Cortes hasta diez meses después del inicio de las hostilidades en Irak.

Europa Press consignó que Montero también respondió a las críticas del Partido Popular sobre el envío de una fragata española al entorno de Chipre, operación anunciada por el Gobierno. El PP pidió que esta decisión se sometiera a votación en el Parlamento, solicitud que, en palabras de la vicepresidenta, carece de fundamento legal en este contexto y no se corresponde con una obligación reglamentaria. Montero consideró habitual que España respalde a otros países de la Unión Europea en la consolidación de sus posiciones defensivas en fronteras orientales, ya que la cooperación en la UE es una práctica común cuando se trata de reforzar capacidades militares, como el apoyo al portaaviones francés cuyo destino es Chipre. Además, dijo que la misión tiene como objetivo reforzar a los aliados, señalando funciones como la evacuación de personas si la situación lo hiciera necesario, y descartó el carácter ofensivo de este despliegue.

Según reportó la misma fuente, Montero expresó que desconoce el artículo legal preciso al que aluden quienes exigen la votación parlamentaria sobre el envío de la fragata, pero insistió en la importancia de que España atienda los requerimientos de ayuda de otros miembros de la Unión Europea que se encuentren en una situación de emergencia o conflicto. Además, señaló que resulta esencial la pronta convocatoria del Pleno en el Congreso para la comparecencia de Sánchez, si bien la próxima semana no hay sesiones plenarias por la suspensión motivada por la convocatoria electoral de Castilla y León para el 15 de marzo.

Durante la atención a medios, la vicepresidenta primera urgió al Partido Popular a clarificar su posicionamiento respecto al despliegue de la fragata y la estrategia general ante el conflicto en Irán. Según recogió Europa Press, Montero cuestionó la postura ambigua de los populares, denunciando que el partido mantiene un seguidismo respecto a las posturas de la presidencia de Estados Unidos, encabezada por Donald Trump, mientras exige explicaciones al Gobierno español sin expresar de manera clara su propia posición. La ministra aludió a las posturas de Juanma Moreno Bonilla y Alberto Núñez Feijóo, argumentando que ambos parecen aceptar tácitamente que Washington utilice las bases militares españolas conforme a sus intereses, a la vez que el Gobierno español insiste en el respeto a la legalidad internacional.

Montero calificó como “ilegal” el conflicto iniciado contra Irán, recordando que el ejecutivo español ha denunciado en reiteradas ocasiones la vulneración de derechos humanos en ese país y advirtió sobre las consecuencias de una guerra sin respaldo legal. Dijo que este tipo de situaciones solo generan sufrimiento, dificultades económicas para las familias y tensión internacional. Defendió el diálogo y la diplomacia como herramientas indispensables para alcanzar soluciones viables en este tipo de crisis.

Según detalló Europa Press, Montero sostuvo que el Partido Popular muestra posturas confusas: en ocasiones sigue la línea de actuación de Trump y en otras no expresa claramente su visión sobre asuntos internacionales de relevancia. Manifestó su interés por conocer cuál será la actitud del PP respecto a la defensa de la dignidad y el rol internacional de España en el actual contexto de crisis, incidiendo en la necesidad de unidad política nacional al abordar asuntos de política exterior.

La vicepresidenta primera del Gobierno indicó, además, que otros países europeos han seguido el ejemplo de España en su postura de no aceptar la utilización de bases militares para fines relacionados con “guerras ilegales”, una posición que, según afirmó, ha asumido recientemente el gobierno de Italia. Añadió que la política del actual Ejecutivo se fundamenta en una actitud proactiva y en la búsqueda de apoyos internacionales frente al aislamiento que el PP había sugerido.

A lo largo de sus declaraciones, Montero reiteró, según publicó Europa Press, que la solicitud de comparecencia de Pedro Sánchez refleja el compromiso del Gobierno con la transparencia, en contraste con la actitud mostrada durante la guerra de Irak, y que la actuación del Ejecutivo responde al objetivo general de mantener informada a la ciudadanía y a los representantes públicos, garantizando la discusión parlamentaria, el intercambio de perspectivas y la expresión de propuestas por parte de los diferentes grupos en la Cámara Baja.

La ministra concluyó sus declaraciones insistiendo en la relevancia de la cooperación europea para afrontar situaciones de conflicto en el entorno oriental de la Unión Europea, la importancia de que el Congreso tenga un papel protagonista en el debate de las posiciones oficiales y la urgencia de que todos los actores políticos españoles presenten con claridad sus posturas ante situaciones internacionales de máxima tensión.