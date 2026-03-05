Satriano: "Se puso en riesgo la salud de Diego Rico, es un error que no debería suceder"

Getafe (Madrid), 5 mar (EFE).- Martín Satriano, delantero uruguayo del Getafe, habló este jueves en rueda de prensa sobre una de las jugadas polémicas del choque ante el Real Madrid y lamentó que el árbitro Alejandro Muñiz Ruiz no viera un rodillazo de Antonio Rüdiger sobre su compañero Diego Rico, "que puso en riesgo" la salud del lateral azulón.

En la primera parte del Real Madrid-Getafe, el defensor alemán, con Diego Rico en el suelo, impactó con una rodilla en el rostro del lateral. No recibió cartulina amarilla y el VAR no avisó al árbitro para que revisara una jugada que en el Getafe consideran que fue una agresión. Días después de la acción, Satriano pidió más cuidado con ese tipo de faltas.

"A mí me pilló muy cerca de la jugada. En vivo, vi claramente que le da con la rodilla en la cara y, la verdad, no entendí la decisión del árbitro. Creo que es un error que no debería suceder, porque en este caso se puso en riesgo la salud de Diego Rico. Espero que presten más atención en las próximas jugadas, porque es algo que también le podría pasar a uno de ellos y hay que tener mucho más cuidado", indicó. EFE