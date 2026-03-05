Espana agencias

Satriano: "Se puso en riesgo la salud de Diego Rico, es un error que no debería suceder"

Guardar

Getafe (Madrid), 5 mar (EFE).- Martín Satriano, delantero uruguayo del Getafe, habló este jueves en rueda de prensa sobre una de las jugadas polémicas del choque ante el Real Madrid y lamentó que el árbitro Alejandro Muñiz Ruiz no viera un rodillazo de Antonio Rüdiger sobre su compañero Diego Rico, "que puso en riesgo" la salud del lateral azulón.

En la primera parte del Real Madrid-Getafe, el defensor alemán, con Diego Rico en el suelo, impactó con una rodilla en el rostro del lateral. No recibió cartulina amarilla y el VAR no avisó al árbitro para que revisara una jugada que en el Getafe consideran que fue una agresión. Días después de la acción, Satriano pidió más cuidado con ese tipo de faltas.

"A mí me pilló muy cerca de la jugada. En vivo, vi claramente que le da con la rodilla en la cara y, la verdad, no entendí la decisión del árbitro. Creo que es un error que no debería suceder, porque en este caso se puso en riesgo la salud de Diego Rico. Espero que presten más atención en las próximas jugadas, porque es algo que también le podría pasar a uno de ellos y hay que tener mucho más cuidado", indicó. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Bidasoa Irun, obligado a ganar en Huesca para no perder la estela

Infobae

Álex Mozas: "Huesca está necesitado de ganar, ante Bidasoa o ante cualquiera"

Infobae

Osasuna, a distanciarse más aún del descenso

Infobae

La Sierra de Francia Bike Race reúne a 250 ciclistas con Paco Mancebo de estrella

Infobae

El Zaragoza, a aferrarse a la vida a costa de un Cádiz herido

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El presidente de Israel acusa

El presidente de Israel acusa a España de estar “jugando un juego extraño e incomprensible” en la guerra en Oriente Medio

Ayuso critica el ‘no a la guerra’ de la izquierda en el conflicto de Irán: “Les animo a ir solas y borrachas por Teherán o con minifalda a Kabul”

Trump vuelve a criticar a Pedro Sánchez: “España es una perdedora”

Así es el buque Cristóbal Colón: el más avanzado de la Armada, con sistema Aegis y preparado para neutralizar drones

Un accidente de tráfico deja a un albañil de Lugo incapacitado y obliga a la compañía de seguros a indemnizarlo con más de 65.000 euros

ECONOMÍA

La ONU apoya al Gobierno

La ONU apoya al Gobierno español por construir vivienda protegida y pide “límites razonables” al precio del alquiler

La entrada de productos peligrosos a la UE en máximos históricos: más de 100 artículos por semana y la mitad procedentes de China

Conseguir una hipoteca se complica: los bancos endurecen las condiciones y el 30% de los solicitantes no supera el primer filtro

El acuerdo comercial UE-Mercosur roza la meta: Bruselas aprueba las salvaguardas del campo y espera la votación del Parlamento

El Gobierno exige a la Generalitat Valenciana blindar la vivienda pública para frenar la especulación y evitar nuevos escándalos

DEPORTES

La FIFA viajará a España

La FIFA viajará a España para examinar los estadios del Mundial 2030: estos son los que están bajo la lupa

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se pronuncian sobre el conflicto de Oriente Medio que ha dejado a algunos jugadores atrapados

Boicot a la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno: crece el número de países que no acudirá

Ya se conocen los dos finalistas de la Copa del Rey: Atlético de Madrid y Real Sociedad se dan cita en Sevilla

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad ante el Athletic en Copa del Rey