Galbiati: Necesitamos jugar con disciplina

Vitoria, 5 mar (EFE).- El entrenador de Kosner Baskonia, Paolo Galbiati, remarcó que necesitan “jugar con disciplina” en su partido de la Euroliga ante el París Basketball porque “es un equipo que juega diferente”.

El italiano puso el foco en Nadir Hifi y Justin Robinson. “Van a usar todas las posesiones para crear juego para ellos y sus compañeros”, expresó ante los medios de comunicación.

Hizo hincapié en la defensa del uno contra uno, la transición defensiva y el rebote, los tres puntos fuertes de su rival.

Con las lesiones y las dudas de algunos jugadores, Galbiati demandó un paso al frente de jugadores como Mamadi Diakité, Clement Frisch y Eugene Omoruyi.

Preguntado por la capacidad del canterano Juom Maker Bol, apuntó que “es un jugador súper interesante con mucho talento” que tiene que trabajar tácticamente. “Es un jugador moderno y tendrá que jugar en la posición en la que pueda defender”, consideró.

Paolo Galbiati se medirá a su compatriota Francesco Tabellini. “En Italia hay una buena escuela de entrenadores como en España y en Europa. El baloncesto es mundial no solo de una nacionalidad, pero no es casualidad que haya tres técnicos italianos en la Euroliga”, manifestó Galbiati. EFE

jd/ma/mr