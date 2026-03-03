Sánchez hará una declaración institucional este miércoles por la guerra de Irán y la amenaza comercial de Trump

La negativa del Gobierno español a autorizar el uso militar de las bases estadounidenses en Rota y Morón ha generado una respuesta contundente desde Washington. Tal como publicó el medio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comunicó esta decisión después de los recientes ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, acción que resultó en la muerte del ayatolá Ali Jamenei y que ha incrementado la tensión diplomática en Oriente Próximo. Según informó el medio, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, respondió a esta postura española con amenazas de “embargo” y la posibilidad de suspender toda relación comercial con España.

De acuerdo con fuentes de Moncloa citadas por el mismo medio, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se dirigirá a la ciudadanía este miércoles 4 de marzo a las 9 de la mañana mediante una declaración institucional. En esta intervención, Sánchez abordará los acontecimientos de los últimos días en Oriente Próximo y las consecuencias que han tenido para España, tanto en el ámbito diplomático como en el comercial. El formato del mensaje no contemplará preguntas de los medios.

Recién este sábado, el escenario internacional se vio transformado tras los bombardeos dirigidos por Israel y Estados Unidos contra territorio iraní. Las operaciones militares desembocaron en la muerte de uno de los principales líderes religiosos y políticos de Irán, el ayatolá Jamenei, lo que provocó una ola de reacciones y el incremento de la tensión a nivel global. Según consignó el medio, la escalada bélica motivó una reunión urgente del Gobierno español, que decidió ratificar su negativa a facilitar el uso de las bases militares en suelo nacional para operaciones exteriores relacionadas con el conflicto.

El rotundo rechazo español al uso militar estadounidense de las instalaciones de Rota y Morón generó de inmediato la reacción del presidente Trump, quien, según reportó el medio, amenazó a España con un embargo y el potencial cese de relaciones comerciales entre ambos países. España replicó defendiendo que cualquier modificación en la relación bilateral debe respetar tanto la libre decisión de las empresas españolas como los compromisos que rigen en el marco de la Unión Europea. Moncloa recordó que tanto la política comercial como la de defensa operan bajo acuerdos internacionales y comunitarios, que deben observarse de forma estricta.

El Ejecutivo español, de acuerdo con las declaraciones recogidas por el medio, sostiene que cualquier acción unilateral de parte de Estados Unidos contra empresas españolas estaría condicionada por los derechos y obligaciones preexistentes entre Madrid, Bruselas y Washington. Sánchez prevé abordar estos aspectos en su intervención a la ciudadanía, contextualizando no solo la negativa sobre las bases sino también el alcance de las amenazas presidenciales estadounidenses y sus implicancias para la economía y la política exterior de España.

El medio detalló que la intervención de Sánchez busca ofrecer una valoración de la situación actual y transmitir la posición del Gobierno frente al escenario internacional tras la escalada en Oriente Próximo. Se espera que this comparecencia establezca las directrices de la respuesta española ante el reto diplomático y comercial planteado por la reacción de Estados Unidos.